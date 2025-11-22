পূর্ব তিমুরের জালে ৫ গোল বাংলাদেশের

জয় দিয়ে এএফসি অনূর্ধ্ব–১৭ এশিয়ান কাপ ফুটবলের বাছাই শুরু করেছে বাংলাদেশ। চীনের টংলিয়াং লং স্টেডিয়ামে আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে গোলাম রব্বানীর দল।
প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুবার গোল উদ্যাপন করে তারা। বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেন মোহাম্মদ মানিক। একটি করে গোল রিফাত কাজী, বায়েজিদ বোস্তামী ও আকাশ আহমেদের।
পূর্ব তিমুর ছাড়াও বাংলাদেশের গ্রুপে অন্য চার দল চীন, বাহরাইন, ব্রুনেই ও শ্রীলঙ্কা। আগামী সোমবার দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ব্রুনেই।
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে আগামী বছর মে মাসে সৌদি আরবে এশিয়ান কাপে খেলতে পারবে বাংলাদেশ। ১৬ দল নিয়ে হবে এই প্রতিযোগিতা। এরই মধ্যে ৯ দল মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে, বাকি ৭ দল বাছাইপর্ব থেকে যাবে।
এশিয়ান কাপে এখন পর্যন্ত অনূর্ধ্ব–১৭ পর্যায়ে দুবার আর অনূর্ধ্ব–১৬ পর্যায়ে চারবার অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। কোনোবারই গ্রুপপর্ব পেরোতে পারেনি। সর্বশেষ ২০০৬ সালে বাছাই পেরোলেও মূল পর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে।
২০২০ সালে বাছাই হলেও করোনার কারণে মূল টুর্নামেন্ট হয়নি। ২০১৪ সালে টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় বাংলাদেশ।