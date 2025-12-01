টানা তৃতীয় ম্যাচে পয়েন্ট খোয়াল রিয়াল, শীর্ষে বার্সাই

টানা তিন ড্রয়ে লা লিগার শীর্ষ স্থানটা হারিয়েই ফেলল রিয়াল মাদ্রিদ। রোববার রাতে জিরোনার মাঠে রিয়াল ড্র করেছে ১–১ গোলে। এর আগে এলচের বিপক্ষে ২–২ গোলে এবং রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল মাদ্রিদের ক্লাবটি।
পরশু রাতে বার্সেলোনা আলাভেজকে হারিয়ে ১৪ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে রিয়ালকে টপকে শীর্ষে উঠেছিল। জিরোনার বিপক্ষে জিতলে সেই স্থান আবার পুনরুদ্ধার করতে পারত রিয়াল। কিন্তু একের পর এক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত জয় আদায় করতে পারেনি জাবি আলোনসোর দল। ড্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।
জিরোনার মাঠে আধিপত্য বিস্তার করা রিয়াল ৬০ শতাংশ বলের দখল রেখে ২৫টি শট নেয়। কিন্তু এমন দাপট দেখিয়েও রিয়াল গোল পেয়েছে মাত্র একটি, তাও আবার পেনাল্টি থেকে। কিন্তু ৬৭ মিনিটে এমবাপ্পের সেই পেনাল্টি গোল রিয়ালকে সমতায় ফেরালেও শেষ পর্যন্ত ৩ পয়েন্ট এনে দিতে পারেনি। এর আগের ম্যাচের ৪৫ মিনিটে জিরোনার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ওনাহি।
পেনাল্টিতে বল জালে জড়িয়ে রিয়ালের হয়ে চলতি মৌসুমে ২৩তম গোলটি করেছেন এমবাপ্পে, যা ক্লাবের মোট গোলের (৪১ গোল) ৫৬ শতাংশ। অবিশ্বাস্য ছন্দে থাকা এমবাপ্পে এই ম্যাচে মোট ৫টি শট নেন, কিন্তু গোল হয়েছে ওই একটাই।
হতাশা নিয়েই যে মাঠ ছেড়েছেন, সেটি বুঝিয়েছেন ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া পোস্টে। একই পোস্টে ছিল এমবাপ্পের আশাবাদী মনোভাবও, ‘যে ফল চেয়েছি, সেই পাইনি। তবে লিগ এখনো উম্নুক্ত, সময়ও বাকি অনেক। আমাদেরকে খেলার ধারাটা বদলাতে হবে, দেখাতে হবে যে দল হিসেবে আমরা কেমন।’
রিয়াল কোচ আলোনসোও ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আশাবাদী, ‘আমরা বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অবস্থায় আছি। এটা অনেক লম্বা মৌসুম। আমাদের কাজ করে যেতে হবে। খেলোয়াড়দের প্রচেষ্টা আমার ভালো লেগেছে। তবে সেটা ম্যাচের ফল পাল্টানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না, যদিও আমরা কাছাকাছিই ছিলাম। ঐক্যবদ্ধ থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। নিজেদের ভুল খুঁজে বের করতে হবে এবং অ্যাওয়ে ম্যাচ জিততে চাওয়ার ইচ্ছাটাও বজায় রাখতে হবে।’
লা লিগায় রিয়াল এখন ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। সমান ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ভিয়ারিয়াল।