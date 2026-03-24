প্রীতি ম্যাচের আগে দুঃসংবাদ পেল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা

প্রীতি ম্যাচের আগে চোটের আঘাত পেল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা।
হাঁটুর চোটে ব্রাজিল দল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেছেন ব্রাজিলের ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস। গত রোববার কারাবাও কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২–০ গোলে হারের ম্যাচে চোট পান আর্সেনালের এই ডিফেন্ডার। পুরো সময় মাঠে থাকলেও খেলা শেষে ডান হাঁটুতে ব্যথা পাওয়ার কথা জানান মাগালায়েস।
রক্ষণভাগ নিয়ে দুঃসংবাদ পেয়েছে আর্জেন্টিনাও। তাদের রাইটব্যাক গঞ্জালো মন্তিয়েল চোটে পাওয়া আর্জেন্টিনার হয়ে সামনের দুটি প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াড থেকে ছিটকে পড়েছেন। রোববার এস্তুদিয়েন্তেসের বিপক্ষে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান রিভার প্লেটের এই খেলোয়াড়। তাঁর জায়গায় আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির বিকল্প হিসেবে আছেন শুধু আতলেতিকো মাদ্রিদ রাইট ব্যাক নাহুয়েল মলিনা। স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ফর্মেও আছেন তিনি।
চোটের কারণে সেন্টারব্যাক লিওনার্দো বালের্দিও ছিটকে পড়েছেন আর্জেন্টিনার স্কোয়াড থেকে। অলিম্পিক মার্শেইয়ের এই খেলোয়াড়ের বদলি হিসেবে দলে রিভার প্লেট সেন্টারব্যাক লুকাস মার্তিনেজ কুয়ার্তাকে ডেকেছে আর্জেন্টাইন টিম ম্যানেজমেন্ট। ২০২৪ কোপা আমেরিকার পর এই প্রথম আর্জেন্টিনা দলে ডাক পেলেন লুকাস মার্তিনেজ।
২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে বুয়েনস এইরেসের লা বোমবোনেরা স্টেডিয়ামে জাম্বিয়া ও মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। আগামী শুক্রবার প্রথম প্রীতি ম্যাচে স্কালোনির দলের প্রতিপক্ষ মৌরিতানিয়া। এরপর ৩১ মার্চ দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে জাম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।
ফ্রান্সের বিপক্ষে আগামী বৃহস্পতিবার রাতে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ১ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় ভোরে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে কার্লো আনচেলত্তির দল। ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে এ দুটি ম্যাচ খেলবে তারা। মাগালায়েস দুটি ম্যাচ থেকেই ছিটকে পড়লেও তাঁর বদলি হিসেবে কাউকে স্কোয়াডে ডাকেনি ব্রাজিল।
ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) ওয়েবসাইটে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ম্যানচেস্টার সিটির গত রোববার ইংলিশ লিগ (কারাবাও) কাপের ফাইনালের পর ডান হাঁটুতে ব্যথা অনুভবের কথা জানান এই অ্যাথলেট (মাগালায়েস)। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতিতে ম্যাচ খেলার মতো ফিট নন গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস। তাঁর বদলি হিসেবে কোনো খেলোয়াড়কে ডাকা হবে না।’