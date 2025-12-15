ফাইনালে কি এবার শেষ হাসি হাসতে পারবে গণ বিশ্ববিদ্যালয়
ফুটবল

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিরোপা না এআইইউবির প্রথম

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

চার অঞ্চলে ২৫ দিনে ৪৪টি ম্যাচ শেষ। বাকি শুধু আর একটি ম্যাচ—ফাইনাল। সেই ফাইনাল হচ্ছে আজ। বেলা আড়াইটায় ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)।

এআইইউবির এটি টানা দ্বিতীয় ফাইনাল। সর্বশেষ আসরের ফাইনালে দলটি হেরেছিল ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কাছে। অন্যদিকে প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয় এক বছর পর আবারও শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ফিরেছে। আজ জিতলে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এটি হবে দ্বিতীয় শিরোপা। আর এআইইউবি নামছে টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের স্বপ্ন নিয়ে।

সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকার কথা জানিয়েছেন দলটির ম্যানেজার মো. জয়নাল আবেদীন, ‘এখন পর্যন্ত আমরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। সেই আক্ষেপ ও ক্ষুধা আমাদের ভেতরে কাজ করছে। ভালো খেলে প্রথমবারের মতো ইস্পাহানি-প্রথম আলো টুর্নামেন্টে শিরোপা জিততে চাই।’ অন্যদিকে ২০১৯ সালে ফারাজ গোল্ডকাপসহ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে গণ বিশ্ববিদ্যালয় জিতেছে তিনটি শিরোপা, একবার হয়েছে রানার্সআপ। ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থাকা দলটির কোচ মো, হাবীব উদ্দীন আজও শিরোপায় রাখছেন চোখ, ‘আমরা ছন্দে আছি। ভালো খেলেই ফাইনালে এসেছি। আশা করি, চ্যাম্পিয়ন হতে পারব।’

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সামনে প্রথম শিরোপা জয়ের হাতছানি

দুই দলেই আছে দেশের ফুটবলে শীর্ষস্তর বাংলাদেশ লিগের একাধিক মুখ। এআইইউবির স্কোয়াডে রয়েছেন আরামবাগের মিডফিল্ডার ওমর ফারুক মিঠু ও আক্কাস আলী, মোহামেডানের স্ট্রাইকার সৌরভ দেওয়ান ও ডিফেন্ডার আজিজুল হক, ব্রাদার্সের ডিফেন্ডার নাবিল খন্দকার জয়, বাংলাদেশ পুলিশের গোলকিপার আসিফ ভূঁইয়া ও ফরোয়ার্ড মইন। সঙ্গে আছেন গত মৌসুমে চট্টগ্রাম আবাহনীতে খেলা গোলকিপার রাজীব ইসলাম, যিনি সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে ফারইস্টের দুটি শট ঠেকিয়ে দলকে ফাইনালে তুলেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে লাল কার্ড দেখা রহমতগঞ্জের ডিফেন্ডার আলফাজ মিয়াও আজ খেলতে পারবেন। সব মিলিয়ে শক্তিশালী রক্ষণ নিয়েই নামছে এআইইউবি।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন গোলকিপারই বাংলাদেশ লিগের ফুটবলার। দুজন পিডব্লুডির রাহুল হোসেন ও অনীক আহমেদ, অন্যজন আবাহনীর শামীম হোসেন। শামীমের একাদশে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। দলে আরও আছেন রহমতগঞ্জের স্টপার সিফাত শাহরিয়ার, ফকিরেরপুল ইয়ংমেনসের ডিফেন্ডার সাব্বির হোসেন এবং গত মৌসুমে পেশাদার ফুটবলের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে পিডব্লুডিতে খেলা রিফাত হাসান। আক্রমণভাগে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের হয়ে খেলা সাইফ সামশুদ সেমিফাইনালে হ্যাটট্রিক করে দলকে ফাইনালে তুলেছেন।

জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় শক্তি রাফায়েল টুডু। ঢাকা মোহামেডানের এই ফরোয়ার্ড সেমিফাইনালে করেছেন জোড়া গোল। এই টুর্নামেন্টে গ্রুপ ফাইনাল ও কোয়ার্টার ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরা হয়েছেন। চার ম্যাচে টুডুর গোলসংখ্যা ৮। গোলদাতার তালিকার শীর্ষেও রয়েছেন তিনি। ফাইনালে তাই সবার বাড়তি চোখ থাকবে টুডুর দিকে।

ফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার করবে টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা। খেলা দেখা যাবে ইস্পাহানি মির্জাপুর টি ও প্রথম আলো ফেসবুক পেজেও। গ্যালারিতে বসে ফাইনাল উপভোগ করতে কোনো টিকিটের প্রয়োজন নেই। চিকিৎসাসহায়তা দেবে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

অতিথি থাকবেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, ইস্পাহানি গ্রুপের পরিচালক ইমাদ ইস্পাহানি, টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধান জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান ইমতিয়াজ সুলতান জনি, টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য আনোয়ারুল হক হেলাল, শফিকুল ইসলাম মানিক, আলফাজ আহমেদ, বিপ্লব ভট্টাচার্য, জাহিদ হাসান এমিলি, মামুনুল ইসলাম, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের বিপণন মহাব্যবস্থাপক ওমর হান্নান, প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্রসহ টুর্নামেন্ট কমিটির অন্যরা।

