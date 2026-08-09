ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো
ফুটবল

ইনফান্তিনোকে সরাতে অভিযোগ-অপপ্রচার, ফিফার পাল্টা হুঁশিয়ারি

খেলা ডেস্ক

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে দুর্বল করতে ‘সমন্বিত’ প্রচেষ্টা চলছে—এমন অভিযোগ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। শনিবার এক দীর্ঘ বিবৃতিতে ফিফা বলেছে, ইনফান্তিনোকে নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু অভিযোগ ও সংবাদে ‘ভিত্তিহীন দাবি’ এবং ‘প্রমাণিত মিথ্যা তথ্য’ রয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে হলে ফিফার গঠনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

ফিফার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে কিছু পক্ষ ফিফা ও এর সভাপতিকে দুর্বল করার জন্য সমন্বিত ও চলমান প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।’

সংস্থাটির ভাষ্য, যাঁদের ফিফার সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সমর্থন নেই, তাঁরা অভিযোগ, ইঙ্গিত কিংবা ভুল তথ্যের মাধ্যমে এমন কিছু অর্জনের চেষ্টা করতে পারেন না, যা ফিফার নির্ধারিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়।

২০২৭ সালে ফিফা সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী ইনফান্তিনো। তাঁর নেতৃত্বের বিরোধিতায় সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে সরব ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। এর মধ্যে ফিফার বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক আয় ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে তীব্র বিরোধ তৈরি হয়।

উয়েফার পাশাপাশি কনক্যাকাফ ও এএফসির আপত্তির মুখে শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসে ফিফা। তবে এরপরও ইনফান্তিনোর নেতৃত্ব নিয়ে উয়েফার আপত্তি থামেনি। এমনকি ফিফার প্রতিযোগিতা বয়কটের হুমকিও দিয়ে রেখেছে ইউরোপীয় সংস্থাটি।

এর মধ্যেই ইনফান্তিনোর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও নতুন অভিযোগ সামনে এসেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি টেলিগ্রাফের দাবি, উয়েফার জেনারেল সেক্রেটারি থাকাকালে ইনফান্তিনোর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন এক নারী। পরে উয়েফা ছেড়ে যাওয়ার সময় তাঁকে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়েছিল সংস্থাটি। উয়েফার বর্তমান প্রশাসন অর্থপ্রদানের খবর নিশ্চিতও করেছে।

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এ ধরনের খবর ও অভিযোগের প্রেক্ষাপটেই এবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ফিফা। সংস্থাটি বলেছে, ইনফান্তিনো সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁদের দেওয়া ম্যান্ডেট অনুযায়ীই দায়িত্ব পালন করছেন।

ফিফার ভাষায়, ‘ফিফা সভাপতি নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কোনো প্রক্রিয়াকে আমরা সমর্থন, সহযোগিতা বা সহায়তা করব না, যা ফিফার গঠনতন্ত্র, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠিত পরিচালন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’
সাম্প্রতিক অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ফিফা। সংস্থাটির দাবি, কিছু প্রতিবেদনে ফিফা ও এর সভাপতিকে নিয়ে ভিত্তিহীন দাবি করা হয়েছে, ‘অনুমান ও ইঙ্গিতকে তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত নয়। কোনো অভিযোগ বারবার বলা হলেই সেটি সত্য হয়ে যায় না।’

মরক্কোর রাবাতে অবস্থিত ফিফার কার্যালয়। সম্প্রতি এখানে সংস্থার শীর্ষ নির্বাহীদের নিয়ে বৈঠক করেন ফিফা সভাপতি

ফিফা গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানায় উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘তবে সমালোচনার সুযোগ নিয়ে তথ্য বিকৃত করা, ভিত্তিহীন অভিযোগকে বড় করে তোলা কিংবা অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা যাবে না। কোনো প্রতিবেদন ভুল বা বিভ্রান্তিকর হলে ফিফা তার সরাসরি ও কঠোর প্রতিবাদ করবে।’

ইনফান্তিনো অবশ্য নেতৃত্বের প্রশ্নে একেবারে একা নন। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল জানিয়েছে, দ্রুত কোনো প্রক্রিয়ায় ইনফান্তিনোকে সরানোর উদ্যোগে তারা সমর্থন দেবে না। আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশনও (সিএএফ) তাঁর প্রতি ‘সর্বসম্মত সমর্থন’ জানিয়েছে।

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