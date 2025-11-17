সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া
ফুটবল

এটাই ‘শক্তিশালী’ স্কোয়াড, সুযোগ দেখছেন জামাল

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

২০১৩ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৯২ ম্যাচ খেলেছেন জামাল ভূঁইয়া। এর মধ্যে ভারতের বিপক্ষে খেলেছেন ৬ ম্যাচ। কিন্তু এই ৬ ম্যাচের কোনোটিতেই জেতেনি বাংলাদেশ। এবার অন্তত সেই গেরো খুলতে চাইছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।

জামালের চোখে এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী স্কোয়াড। তাই এবার ভারতকে হারানোর সুযোগও দেখছেন তিনি, ‘আমরা যে অবস্থায় আছি এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী স্কোয়াড। তাই অবশ্যই আমাদের একটা বড় সুযোগ আছে।’

২০২৫ সালে সাত ম্যাচ খেলে শুধু ভুটানের সঙ্গে জিতেছে বাংলাদেশ। আগামীকাল জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে হারিয়ে বছরটা অন্তত জয় দিয়ে শেষ করার প্রত্যাশা জামালের, ‘এটা অনেক আবেগের ম্যাচ, উত্তেজনার ম্যাচ। এই ম্যাচের পর জাতীয় দলের জন্য অনেক লম্বা বিরতি আছে। বছরটা যদি জয় দিয়ে শেষ করতে পারি, তা শুধু আমাদের জন্য নয়, সমর্থক ও আপনাদের জন্যও ইতিবাচক হবে।’

জয় দিয়ে বছর শেষ করতে চান জামাল

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ হওয়ায় বাড়তি আবেগও কাজ করছে বাংলাদেশের ফুটবলারদের মধ্যে। জামাল বললেন, অনেক ব্যতিক্রম কিছু হতে পারে, সবকিছুকে স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে, ‘ম্যাচটি আবেগের, আমাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করে খেলতে হবে। কালকের ম্যাচে অনেক ফ্রি কিক হবে, হলুদ কার্ড হবে, গালাগালি হবে। তবে আমি এসব কিছুকে স্বাভাবিকভাবে নেব।’

নিজেদের রক্ষণের দুর্বলতাও চোখে পড়েছে জামালের। তবে ভারত আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললে বাংলাদেশও গোল করার সুযোগটা কাজে লাগাবে বলে মনে করছেন এই মিডফিল্ডার, ‘ডিফেন্সে আমাদের সমস্যা আছে। তবে ভারত যদি অনেক ওপরে উঠে খেলে, তাহলে আমরা সামনে অনেক জায়গা পাব। আক্রমণে যারা খেলবে ওরা অনেক গতিময় খেলোয়াড়। রাকিব সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতির খেলোয়াড়। তাঁকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি, তাহলে ভারতের যে–ই থাকুক না কেন, রাকিব যেকোনো রক্ষণ তছনছ করতে পারে।’

