নতুন বছরে ব্রাজিল থেকে নেইমারকে নিয়ে খুশির খবর

দীর্ঘ জল্পনাকল্পনার অবসান হলো অবশেষে। গতকাল বুধবার ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোস আনুষ্ঠানিকভাবে নেইমারের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন চূড়ান্ত করে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সান্তোসেই থাকছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। নেইমারের নতুন চুক্তির খবর নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’।
এই চুক্তিতে পৌঁছাতে কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলেছে দুই পক্ষের মধ্যে। সান্তোসে ফেরার পর এটি নেইমারের সঙ্গে করা তৃতীয় চুক্তি। এর আগে ২০২৫ সালে তাঁর সঙ্গে ছয় মাস করে দুবার চুক্তি করেছে ভিলা বেলমিরোর ক্লাবটি। এবারের চুক্তি এক বছরের জন্য।
সান্তোসের সূত্রের বরাত দিয়ে ‘গ্লোবো’ জানিয়েছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সান্তোসের ১০ নম্বর জার্সিধারীর (নেইমার) নতুন চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হবে। এ চুক্তির মাধ্যমে ক্লাব সভাপতি মার্সেলো তেইসেইরার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সান্তোসেই থাকবেন নেইমার।
ব্রাজিলিয়ান লিগ শেষ হওয়ার পর থেকেই নেইমারকে ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল সান্তোস। তাঁর আগের চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ক্লাব পরিচালনা পর্ষদ ধারণা করেছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গড়াতে পারে দুই পক্ষের আলোচনা। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই। সান্তোস প্রতি মাসে চার–পাঁচজন সাধারণ মানের খেলোয়াড়ের সমান বেতন দেয় ইউরোপে বার্সেলোনার হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী ৩৩ বছর বয়সী নেইমারকে।
খেলোয়াড়ি চুক্তির পাশাপাশি নেইমারের ইমেজ স্বত্ব নিয়ে তাঁর পরিবারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এনআর স্পোর্টসের সঙ্গে সান্তোসের আলাদা চুক্তিও রয়েছে। এই চুক্তি আর্থিক অঙ্কে ৮ কোটি ৫০ লাখ ব্রাজিলিয়ান রিয়াল, যা আগামী বছরের শেষ নাগাদ সান্তোসের পরিশোধ করার কথা।
শুরু থেকেই সান্তোসের নেইমারকে নিয়ে প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছিল এ বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। অর্থাৎ বিশ্বকাপ চলার সময় পর্যন্ত। সান্তোস অবশ্য কখনোই তাদের এই আইকন খেলোয়াড়কে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবেনি। তবে নেইমার ও তাঁর প্রতিনিধিরা তাড়াহুড়া না করে নতুন চুক্তিকে বাস্তবসম্মত করার দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। মৌসুম শেষ হওয়ায় এখন নেইমার মনোযোগ দিচ্ছেন তাঁর বাঁ হাঁটুর মেনিসকাস অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বাসনের ওপর। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের আগে মাঠে ফেরা তাঁর জন্য কঠিন।
সান্তোসের মেডিকেল টিম নেইমারের চিকিৎসার দেখাশোনা করছে এবং ক্লাবও তাঁর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে নজরে রাখছে। এসবের মধ্যে অবশ্য নতুন বছরের শুরুতে নেইমারের চুক্তির নবায়নের খবর সান্তোস ভক্তদের বাড়তি আনন্দ হিসেবে যোগ হয়েছে। বিশ্বকাপের বছর বিবেচনায়ও নেইমারের এই চুক্তি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সামনে নতুন মৌসুমে সান্তোসের ম্যাচগুলো দিয়েই ২০২৬ বিশ্বকাপের ব্রাজিল দলে জায়গা পাওয়ার দাবিটা জোরাল করতে হবে নেইমারকে। ব্রাজিল জাতীয় দলে তিনি সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে।
সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে নেইমারের কল্যাণেই ব্রাজিলিয়ান শীর্ষ লিগ থেকে অবনমন ঠেকিয়েছে সান্তোস। এমনকি দলের অবনমন ঠেকানো নিশ্চিত করতে শেষ তিন ম্যাচে চোট নিয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নেন নেইমার।
তিনটি ম্যাচেই সান্তোস জিতেছে ৩–০ ব্যবধানে। এর মধ্যে প্রথম ম্যাচে নেইমার এক গোল নিজে করেন এবং অন্যটিতে করেন সহায়তা। দ্বিতীয় ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন। শেষ ম্যাচে গোল না পেলেও পুরো ৯০ মিনিট খেলে দারুণ পারফর্ম করেন। এই ম্যাচে ৩–০ গোলের বড় ব্যবধানে জেতে সান্তোস।