রোনালদোর পেনাল্টি মিস, বাড়ল মেসির সঙ্গে ব্যবধান

পর্তুগাল দলে ৩০ দিন নিষিদ্ধ এবং ৩৫ হাজার টাকা জরিমানার শাস্তি পাওয়ার পর এটাই ছিল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর প্রথম ম্যাচ। জাতীয় দল কী মিস করছে, সেটা পারফরম্যান্স দিয়েই তাঁর দেখিয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু রোনালদো যেটা দেখিয়েছেন, তাতে হতাশ হতে পারেন তাঁর সমর্থকেরাই।
প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে পেনাল্টি মিস করেন। সেটা হতেই পারে, তবে পোস্টের বাইরে মেরে মিসটা যেভাবে করেছেন, সেটা ঠিক রোনালদো–সুলভ নয়। দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটে তো বিস্ময় জাগল আরও।
সাদিও মানের হেড থেকে বল পেয়ে যান রোনালদো। তখন তাঁর সামনে শুধু ফাঁকা জাল। ওখান থেকে রোনালদোর মানের কেউ ক্রসবারের ওপর দিয়ে বল মারবেন, সেটা স্রেফ অবিশ্বাস্য!
তবে গতকাল রাতে নিওনের বিপক্ষে সৌদি প্রো লিগের এ ম্যাচে হার নিয়ে ফিরতে হয়নি ৪১ বছর বয়সী রোনালদোকে। ৬১ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের গোলে জিতেছে (১–০) তাঁর দল আল নাসর।
পেনাল্টি মিসে মেসির সঙ্গে রোনালদোর ব্যবধান আরেকটু বাড়ল। ক্যারিয়ারে ২২১টি পেনাল্টি শট নিয়ে ১৮৪ গোল করেছেন রোনালদো। অর্থাৎ মিস করেছেন ৩৭টি শট। তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী মেসি ১৫০টি পেনাল্টি শট নিয়ে ১১৫ গোল করেছেন। ৩৫টি পেনাল্টি শট মিস করেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।
সর্বশেষ ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতিতে উয়েফা নেশনস লিগে পর্তুগাল জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান রোনালদো। ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচের আগে পর্তুগালের কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে কোপেনহেগেনে দলের ক্যাম্প ছেড়ে যান।
পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে রোনালদো অভিযোগ করেন, দলে তাঁর ভূমিকা নিয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দুবার ভঙ্গ করেছেন জেসুস।
পরে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ) তাঁকে শাস্তি দেয়। তবে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ করে নভেম্বরে ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতিতেই পর্তুগাল জাতীয় দলে ফেরার সুযোগ রয়েছে রোনালদোর।