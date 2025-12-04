সতীর্থদের সঙ্গে এমবাপ্পের গোল উদ্‌যাপন
ফুটবল

চলছে এমবাপ্পে-জাদু, জয়ে ফিরল রিয়াল

খেলা ডেস্ক

গোল করেই চলছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। আর এমবাপ্পের গোলে ভর করেই তিন ম্যাচ পর লা লিগায় জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। গতকাল রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে রিয়াল জিতেছে ৩–০ গোলে। জোড়া গোল করেন রিয়াল তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। অন্য গোলটি এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার।

এই জয়ে ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। আর রিয়ালের বিপক্ষে হেরে ১৫ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে ৮ নম্বরে নেমে গেছে বিলবাও।

সান মামেসে ম্যাচের ৭ মিনিটেই গোল করেন এমবাপ্পে। বক্সের অনেক বাইরে বল পেয়ে দুজনকে কাটিয়ে একক প্রচেষ্টায় অসাধারণ গোল করেন ফরাসি তারকা। ৪২ মিনিটে রিয়ালের হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কামাভিঙ্গা। এই গোলে সরাসরি সহায়তা এমবাপ্পের।

বক্সের কাছাকাছি জায়গায় হেডে এমবাপ্পে বল পাঠান কামাভিঙ্গার কাছে। আরেকটি হেডে লক্ষ্য ভেদ করেন এই ফরাসি মিডফিল্ডার। বিরতির পর ৫৯ মিনিটে জয়ের ব্যবধান ৩–০ করেন এমবাপ্পে। বক্সের বাইরে থেকে দারুণ শটে করা তাঁর এই গোলটিও অনেক দিন মনে রাখার মতোই।

এমবাপ্পে ও কামাভিঙ্গার অভিনব উদ্‌যাপন

চলতি মৌসুমে ২০ ম্যাচে রিয়ালের হয়ে ২৫ গোল করলেন এমবাপ্পে। শুধু লা লিগায় ১৫ ম্যাচে এটি তাঁর ১৬তম গোল। এই মৌসুমে রিয়ালের পারফরম্যান্সে এমবাপ্পের একাধিপত্য বোঝা যাবে দুটি পরিসংখ্যানে। এখন পর্যন্ত রিয়ালের করা ৪৪ গোলের ২৫টিই এমবাপ্পের। আর শেষ ৯ গোলের ৭টি করেছেন তিনি এবং অন্য দুটি গোল এসেছে তাঁর সহায়তা থেকে।

ম্যাচ শেষে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো বলেছেন, ‘আমি মনে করি দল আজ একটি পরিপূর্ণ ম্যাচ খেলেছে, পুরো ৯০ মিনিট মনোযোগ ধরে রেখেছে। সম্ভবত কঠিন মাঠে ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এটি আমাদের সেরা ম্যাচ ছিল। সবকিছু আমরা মাথা ঠান্ডা রেখে সামলাতে পেরেছি। এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।’

দুর্দান্ত ছন্দে থাকা এমবাপ্পেকে নিয়ে আলোনসো বলেন, ‘কিলিয়ান দারুণ ছন্দে আছে। আজ সে দুটি অসাধারণ গোল করেছে। তার দৌড়ানোর গতি ও ভিনির (ভিনিসিয়ুস জুনিয়র) সঙ্গে বোঝাপড়াও খুব ভালো ছিল। আর প্রথম মিনিট থেকেই জয়ের জন্য খেলতে নেমেছিল দল।’

