দুই বদলির গোলে বিলবাও জয় আর্সেনালের

এই তো গত ১৬ এপ্রিল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদের ‘কফিনে শেষ পেরেক’ ঠুকে দিয়েছিলেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। যোগ করা সময়ে ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের গোলে স্প্যানিশ পরাশক্তি রিয়ালের বিদায় নিশ্চিত করে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠেছিল আর্সেনাল।
ঠিক পাঁচ মাস পর ১৬ সেপ্টেম্বর স্পেনের আরেক ক্লাবের বিপক্ষে খেলতে নেমে আবারও আর্সেনালের অন্যতম ত্রাতা মার্তিনেল্লি। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে বদলি নামার ৩৬ সেকেন্ডের মধ্যে করলেন গোল। মার্তিনেল্লির সেই গোলে বলের জোগান দিলেন আরেক বদলি লিয়ান্দ্রো ত্রোসার। এরপর মার্তিনেল্লির বানিয়ে দেওয়া বলে ত্রোসারও কাঁপালেন জাল।
ব্যস, দুই বদলি ফরোয়ার্ডের গোলে বিলবাও জয় করে চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমে শুভসূচনা করল আর্সেনাল। গানারদের কোচ মিকেল আরতেতাও নিজ দেশ থেকে পূর্ণ পয়েন্ট তুলে নিয়ে লন্ডনে ফেরার উপলক্ষ্য পেলেন।
একই সময়ে শুরু ও শেষ হওয়া আরেক ম্যাচে পিএসভি আইন্দহফেনকে চমকে দিয়েছে রয়্যাল সাঁ–জিলোয়া। ৯০ বছর পর বেলজিয়ামের শীর্ষ লিগের শিরোপা জেতা জিলোয়া প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বে খেলতে নেমেই নেদারল্যান্ডসের চ্যাম্পিয়ন পিএসভিকে তাদেরই মাঠে ৩–১ গোলে হারিয়েছে।