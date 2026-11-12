১০ জনের চেককে হারিয়ে স্পেনের টানা ১২ জয়

থামার কোনো লক্ষণ নেই স্পেনের। বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা নেশনস লিগে টানা পঞ্চম জয় পেয়েছে। আজ ইপেট অ্যারেনায় ১০ জনের চেক প্রজাতন্ত্রকে ২-০ গোলে হারিয়েছে লুইস দে লাফুয়েন্তের দল।
পিছিয়ে পড়েও লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিল চেক প্রজাতন্ত্র। সুযোগ তৈরি করেছিল একাধিকবার। কিন্তু গোলের দেখা পায়নি তারা। নেশনস লিগে এটি স্পেনের টানা পঞ্চম জয়।
ম্যাচের ৩৯ মিনিটে এগিয়ে যায় স্পেন। চেকের ডি-বক্সে লুকাস আমব্রোসের হাতে বল লাগলে ভিএআরের সহায়তায় পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। স্পটকিক থেকে গোল করতে ভুল করেননি আলেক্স বায়েনা।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল স্পেন। গোলকিপার উনাই সিমনের লম্বা কিকে বল ধরে দ্রুতগতিতে ডি-বক্সে ঢুকে গোল করেন ইয়েরেমি পিনো। তবে ভিএআরে অফসাইড ধরা পড়ায় বাতিল হয় গোলটি।
এরপর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে চেক। ৫৬ মিনিটে লাদিস্লাভ ক্রেইচির উঁচু শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৬৮ মিনিটে আদাম হলোজেকের হেড লাগে ক্রসবারে। কিন্তু গোলের সুযোগ নষ্ট করার পর বড় ধাক্কা খায় স্বাগতিকেরা। ৭২ মিনিটে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন ক্রেইচি। অক্টোবরে প্রথম লেগেও স্পেনের বিপক্ষে ৩-১ গোলে হারের ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছিলেন তিনি।
১০ জনের চেক এরপর আর সেভাবে লড়াই করতে পারেনি। যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বদলি নামা মার্ক পুবিল। পেদ্রো পোরোর বদলি হিসেবে মাঠে নেমে জাতীয় দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি পেলেন তিনি। প্রথম গোলটি করেছিলেন গত সেপ্টেম্বরে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে।
পাঁচ ম্যাচে পাঁচ জয়ে স্পেনের পয়েন্ট এখন ১৫। ‘এ’ লিগের তিন নম্বর গ্রুপে শীর্ষে তারা। একই সময়ে ক্রোয়েশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। চার জয়ে তাদের পয়েন্ট ১২। তিন পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় ক্রোয়েশিয়া। চেক এখনো পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি।
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি স্পেনের টানা ১২তম জয়। সর্বশেষ বিশ্বকাপ থেকে শুরু হওয়া এই জয়ের ধারার পাশাপাশি অপরাজিত থাকার রেকর্ডও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ ম্যাচে।
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে রোববার মুখোমুখি হবে স্পেন ও ইংল্যান্ড। একই দিনে চেকের প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া।