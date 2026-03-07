জয়ে ফিরে সব ম্যাচকেই যুদ্ধ বললেন রিয়াল কোচ আরবেলোয়া

অবশেষে জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগায় টানা দুই ম্যাচে হারের পর গতকাল সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে ফেদেরিকো ভালভের্দের ৯৫ মিনিটের গোলে ২-১ গোলে জিতেছে রিয়াল।
লিগে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার (৬৪) চেয়ে এখন রিয়াল (৬৩) পিছিয়ে মাত্র ১ পয়েন্টে। বার্সা খেলেছে ২৬ ম্যাচ আর রিয়াল খেলেছে ২৭ ম্যাচ। বার্সা অবশ্য আজ রাতেই পয়েন্টের ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা।
ছন্দে ফিরতে মরিয়া রিয়ালের শেষ মুহূর্তে পাওয়া গোলেও আছে ভাগ্যের ছোঁয়া। উরুগুইয়ান মিডফিল্ডারের শটটি সেল্তার ডিফেন্ডার মার্কোস আলোনসোর শরীরে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে প্রবেশ করে।
সেল্তার ঘরের মাঠ বালাইদোস স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। ১১ মিনিটে অরেলিয়েঁ চুয়ামেনি গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন। ২৫ মিনিটে বোর্হা ইগলেসিয়াস গোল করে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান।
এই জয়ের পরও অবশ্য আরবেলোয়ার দুশ্চিন্তা কাটার কথা নয়। কারণ, কিলিয়ান এমবাপ্পে, জুড বেলিংহাম, রদ্রিগোরা চোটে পড়েছেন। আগামী বুধবার রাতে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নামবে রিয়াল। স্বাভাবিকভাবেই আরবেলোয়ার একটু দুশ্চিন্তায় ভোগার কথা।
তবে লা লিগা নিয়ে রিয়াল কোচকে বেশ আত্মবিশ্বাসীই মনে হয়েছে। সেল্তার বিপক্ষে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে কোচ আরবেলোয়া বলেন, ‘লা লিগায় এখনো অনেক পথ বাকি, অনেক পয়েন্টের খেলা বাকি আছে...এই পর্যায়ে এসে মনে হচ্ছে, লা লিগা যেন এখনো শুরুই হয়নি।’ আরবেলোয়া যোগ করেন, ‘প্রতিটি ম্যাচই একেকটি যুদ্ধ। আমরা এখানে ১০ জন খেলোয়াড়কে ছাড়া খেলতে এসেছিলাম, তাই এই জয় কৃতিত্বের।’
আরবেলোয়া আশা প্রকাশ করেন, এই জয় দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে, ‘আমি জানি আমাদের অনেক উন্নতি করার জায়গা আছে, তবে আজ দল যে চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়েছে, তা থেকে আমি আশা করি, এটাই হবে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর মুহূর্ত।’
ম্যাচ শেষে রিয়াল মাদ্রিদটিভিকে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বলেছেন, ‘ম্যাচটি আমাদের জন্য কঠিন ছিল; কারণ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় দলে ছিলেন না। কিন্তু আমরা এখানে জয়ের লক্ষ্য নিয়েই এসেছিলাম। আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি, আমাদের বেশ ভুগতেও হয়েছে; তবে শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতেছি। বুধবারের ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য এই জয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’