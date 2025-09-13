নটিংহামের জালে ৩ গোল দিয়ে জয়ে ফিরল আর্সেনাল

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে নতুন মৌসুম শুরু করেছিল আর্সেনাল। পরেও ম্যাচে লিডসকে উড়িয়ে দিয়েছিল ৫-০ গোলে। তবে তৃতীয় ম্যাচেই হোঁচট খায় মিকেল আরতেতা দল, লিভারপুলের মাঠে হেরে যায় ১-০ গোলে। আন্তর্জাতিক বিরতির পর মাঠে ফিরে অবশ্য আবারও চেনা ছন্দে আর্সেনাল। আজ এমিরেটসে নটিংহামকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফিরেছে আর্সেনাল। মার্তিন জুবিমেন্দি করেছেন জোড়া গোল, অন্য গোলটা ভিক্টর ইওকেরেসের।
৩২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক ভলিতে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন জুবিমেন্দি। আর্সেনালের জার্সিতে এটাই তাঁর প্রথম গোল। সেই লিড বেড়ে যায় দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই। ঘরের মাঠে অভিষেক ম্যাচে ইবেরে এজে দারুণ পাস দেন ইওকেরেসকে। এই গ্রীষ্মে আর্সেনালে যোগ দেওয়া ইওকেরেস ভুল করেননি একটুও (২-০)।
ম্যাচের ১১ মিনিট বাকি থাকতে আবার জুবিমেন্দির গোল। লিয়ান্দ্রো ট্রোসারের ক্রসে হেড করে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো জোড়া গোলের স্বাদ পেলেন এই মিডফিল্ডার।
টটেনহামের সাবেক কোচ আঞ্জে পোস্তেকোগলু এর আগে চারবার মুখোমুখি হয়েও আর্সেনালকে হারাতে পারেননি। নটিংহামের কোচ হিসেবে নতুন শুরুটাও ভালো হতো না তাঁর। সব মিলিয়ে আর্সেনালের বিপক্ষে ৫ ম্যাচে তাঁর ৪ হার, ১ ড্র।
বলা যায়, ম্যাচের পুরো নিয়ন্ত্রণই ছিল আর্সেনালের হাতে। বুকায়ো সাকা চোটে ছিটকে যাওয়ায় ডান দিকে আবারও সুযোগ পান ননি মাদুয়েকে। নটিংহামকে বেশ ভুগিয়েছেন তিনি।
অথচ এই ম্যাচের আগে চোটের কারণে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে হারিয়েছেন আরতেতা। এমনকি প্রথমার্ধেই কাঁধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডকে। তারপরেও দলের এমন পারফরম্যান্সে নিশ্চয়ই খুশি আর্সেনাল কোচ। তিন দিন পর চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচটার আগে এমন জয় বড় প্রেরণা তো বটেই।