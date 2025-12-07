ফুটবল

মেসির শিরোপা ৪৭ না ৪৮টি, এ নিয়ে বিতর্ক কেন

খেলা ডেস্ক

ক্যারিয়ারের ৪৭তম শিরোপা জিতেছেন লিওনেল মেসি। নাকি ৪৮টি?
ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি আজ এমএলএস কাপ জেতার পর থেকেই এ নিয়ে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি ও রয়টার্স লিখেছে, এটা মেসির ক্যারিয়ারের ৪৭তম ট্রফি। ফুটবল বিষয়ক সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট গোল-এর হিসাবেও তা-ই। অন্যদিকে স্প্যানিশ ও ইংলিশ অনেক সংবাদমাধ্যমে লেখা হয়েছে সংখ্যাটা ৪৮। বিভ্রান্তি আসলে কোথায়?

তার আগে চলুন দেখে নেওয়া যাক মেসির ক্যারিয়ারের ৪৭টি ট্রফির হিসাব। মেসি সবচেয়ে বেশি ট্রফি জিতেছেন বার্সেলোনার হয়ে। ১০টি লা লিগা, ৮টি স্প্যানিশ সুপার কাপ, ৭টি কোপা দেল রে, ৪টি চ্যাম্পিয়নস লিগ, ৩টি উয়েফা সুপার কাপ ও ৩টি ক্লাব বিশ্বকাপ—মোট ৩৫টি। পিএসজির হয়ে জিতেছেন ২টি লিগ আ ও একটি কাপসহ মোট ৩টি ট্রফি।

আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব ২০ দলের হয়ে যুব বিশ্বকাপ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে অলিম্পিক সোনা। আর জাতীয় দলের হয়ে একটি বিশ্বকাপ, দুটি কোপা আমেরিকা ও একটি ফিনালিসিমাসহ মোট ৪টি। এরপর ইন্টার মায়ামির হয়ে লিগস কাপ, সাপোর্টারস শিল্ড ও এমএলএস কাপসহ ৩টি। তাহলে তাঁর ক্যারিয়ারের মোট শিরোপা দাঁড়াল (৩৫+৩+১+১+৪+৩) ৪৭টি।

তাহলে ৪৮ সংখ্যাটা এল কোথা থেকে? এর জন্য আসলে বেশি পেছনে যেতে হবে না। মেজর লিগ সকারের সবচেয়ে মর্যাদাবান ট্রফি এমএলএস কাপের লড়াইয়ে ওঠার জন্য আগে মেসির মায়ামিকে জিততে হয়েছে আঞ্চলিক ট্রফি ইস্টার্ন কনফারেন্স কাপ। সেই টুর্নামেন্টে জিতেও মায়ামি একটা ট্রফি পেয়েছে, তবে ওটা হচ্ছে এমএলএস কাপের মূল লড়াইয়ে জায়গা পাওয়ার একটা ধাপ। ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা তাই ইস্টার্ন কনফারেন্স কাপকে বড় ট্রফি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। আবার যেহেতু এটাও একটা ট্রফি, সেই হিসেবে অনেকেই এটাকে মেসির পেশাদার ক্যারিয়ারের ট্রফিতে যোগ করছেন, তাতে তাঁর মোট ট্রফি হয়ে যাচ্ছে ৪৮টি।

আরেকটা বিষয়ে বিভ্রান্তি পাঠকদের কাছে পরিষ্কার করা দরকার। অনেক হিসাবে মেসির স্প্যানিশ সুপার কাপ ৮টি নয়, ৭টি। ২০০৫ সালের স্প্যানিশ সুপার কাপটা এই হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয় কোথাও কোথাও। বাদ দেওয়ার পক্ষে যুক্তি, রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে সেই বছর সুপার কাপের দুই ম্যাচের কোনোটাতেই মেসি স্কোয়াডে ছিলেন না, মাঠে নামার তাই প্রশ্নও আসে না।

মেসির জেতা যত ট্রফি

তবে সুপার কাপের খেলার প্রথম শর্ত হচ্ছে লিগ ও কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং বার্সেলোনার হয়ে সেই মৌসুমে (২০০৪-০৫) লিগ জেতা দলে ছিলেন মেসি। রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী, লিগ জয়ী দলের স্কোয়াডে থাকা সবাই সুপারকাপের শিরোপার জন্য বিবেচ্য। সেই হিসেবে মেসিও ওই বছর স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছেন বলে স্বীকৃতি দিয়েছে রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। এমনকি রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের ওয়েবসাইটেও বলা আছে, ৮টি ট্রফি জিতে স্প্যানিশ সুপার কাপের সবচেয়ে সফল খেলোয়াড় মেসি। এ নিয়ে তাই বিতর্কের খুব একটা সুযোগ নেই।

মায়ামির হয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্স কাপটা মেসির ক্যারিয়ারের ট্রফি হিসেবে যোগ হবে কি না, এ নিয়ে অবশ্য বিতর্ক চলবেই। তবে ফিফা স্বীকৃত নয় যেহেতু, আপাতত তাই সেটিকে হিসাবের বাইরে রাখতেই হচ্ছে।

