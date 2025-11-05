জগাখিচুড়ি পাকিয়ে অনুশীলন শুরুর ছয় দিন পর দল ঘোষণা বাফুফের

সন্ধ্যায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রথমে জানানো হয়, ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন ২৬ জন। কিন্তু তালিকায় ছিল ২৭ জনের নাম। পরে সংশোধন করে সংখ্যাটিও ২৭ করা হয়।
জাতীয় দলের প্রস্তুতি শুরুর ছয় দিন পর অবশেষে আজ খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।
সন্ধ্যায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রথমে জানানো হয়, ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন ২৬ জন। কিন্তু তালিকায় ছিল ২৭ জনের নাম। পরে সংশোধন করে সংখ্যাটিও ২৭ করা হয়।
৩১ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলনের প্রথম দিনে ডাকা হয়েছিল ১৪ জন ফুটবলারকে। পরে আবাহনীর গোলকিপার পাপ্পু হোসেনকে ডাকা হলে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫।
এরপর জানানো হয়, বসুন্ধরা কিংসের ১০ জন খেলোয়াড় যোগ দেবেন ক্যাম্পে। তাঁদের যোগ দেওয়ার কথা ছিল ৪ নভেম্বর। তবে সর্বশেষ খবর, কিংসের খেলোয়াড়েরা যোগ দেবেন ৭ নভেম্বর।
এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে প্রথম চার ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। ফলে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার দৌড় থেকে ছিটকে গেছে দল। গ্রুপে বাংলাদেশের পঞ্চম ম্যাচ ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে। তার আগে ১৩ নভেম্বর একই মাঠে নেপালের সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে লাল-সবুজরা। এই দুটি ম্যাচ সামনে রেখে প্রাথমিক দল ঘোষণা করতে গিয়ে বাফুফের হয়েছে রীতিমতো লেজেগোবরে অবস্থা।
সর্বশেষ হংকং সফরে যাওয়া ২৩ জনের মধ্যে ফাহামিদুল ইসলাম বাদ পড়েছেন দুই হলুদ কার্ডের কারণে। ভারত ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন না। তবে হংকংয়ের বিপক্ষে চূড়ান্ত দল থেকে বাদ পড়া কাজেম শাহ ফিরেছেন প্রাথমিক দলে।
গোলকিপার ➣ মিতুল মারমা, সুজন হোসেন, পাপ্পু হোসেন, মেহেদী হাসান।
ডিফেন্ডার ➣ তারিক কাজী, রহমত মিয়া, শাকিল আহাদ, আবদুল্লাহ ওমর, শাকিল হোসেন, জায়ান আহমেদ, তপু বর্মণ, তাজ উদ্দিন, সাদ উদ্দিন।
মিডফিল্ডার ➣ কাজেম শাহ, শেখ মোরছালিন, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা (সিনিয়র), সোহেল রানা (জুনিয়র), মোহাম্মদ হৃদয়, হামজা চৌধুরী, শমিত সোম।
ফরোয়ার্ড ➣ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আল আমিন, আরমান ফয়সাল, শাহরিয়ার ইমন, ফয়সাল আহমেদ, রাকিব হোসেন।