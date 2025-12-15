আলাভেসে জিতে আলোনসোর আপাতত রক্ষা

হারলেই ছাঁটাই জাবি আলোনসো—লা লিগায় আলাভেসের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচের আগে ছড়িয়ে পড়ে এমন গুঞ্জন। শুধু আলাভেসের বিপক্ষে ম্যাচই নয়, ইউরোপিয়ান অনেক সংবাদমাধ্যমের দাবি এই মুহূর্তে আলোনসোর জন্য প্রতিটা ম্যাচই নাকি বাঁচা-মরার।
ফল একটু এদিক সেদিক হলেই বাক্সপেটরা গুছিয়ে ছাড়তে হতে পারে ক্লাব। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গতকাল রাতে আলাভেসের মাঠে নেমে আলোনসোর দল জিতেছে ২-১ গোলে। রিয়ালের জয়ে গোল করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে এবং রদ্রিগো। এই জয়ে আলোনসোর চাকরি আপাতত টিকে গেছে।
আলাভাসের মাঠে আলোনসোর অধীনে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে একাদশে জায়গা পান রিয়ালের চার তারকা এমবাপ্পে, রদ্রিগো, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এবং জুড বেলিংহাম। শুরুতে অবশ্য চোটের কারণে এমবাপ্পের খেলা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু চোট কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিকই মাঠে নামেন এই ফরাসি তারকা।
দলের চার তারকাকে একসঙ্গে রেখে রিয়াল যে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তা নয়। তবে গোলের জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। ২৪ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপ্পে। এটি চলতি লা লিগায় তাঁর ১৭তম গোল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এমবাপ্পে ২২ ম্যাচে করলেন ২৬ গোল। এ ছাড়া মৌসুমে ৪টি অ্যাসিস্টও আছে তাঁর। সব মিলিয়ে এবার রিয়াল যত গোল (৪৭) করেছে, তার ৬৪ শতাংশ গোলে অবদান রেখেছেন এমবাপ্পে।
এমবাপ্পের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ৬৮ মিনিটে কার্লোস ভিসেন্তের গোল সমতা ফেরায় স্বাগতিক আলাভেস। তবে ৭৬ মিনিটে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে গোল করে রিয়ালকে জয় এনে দেন রদ্রিগো। টানা ৩২ ম্যাচে গোলহীন থাকার পর ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে গত সপ্তাহে গোলে ফেরেন এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার।
এটি শেষ ৯ ম্যাচে রিয়ালের তৃতীয় জয়। এই জয়ের পরও শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকল রিয়াল। ১৭ ম্যাচে দুইয়ে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৩৯। আর শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট সমান ম্যাচে ৪৩।
গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের জয় পাওয়া নিয়ে আলোনসো বলেছেন, ‘ম্যাচটা ছিল ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। আমরা ভালোভাবে লড়াই করেছি। শুরুতে এগিয়ে যাওয়ার পর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আলাভেস অনেক গতিময় ফুটবল খেলে। তাই পুরো ম্যাচে দাপট ধরে রাখা কঠিন। আমরা এখানে জিততে এসেছিলাম, শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট পেয়েছি।’
তবে এক ম্যাচ জিতেই সব বদলে যাবে এমনটা ভাবছেন না রিয়াল কোচ, ‘আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ আছি। তবে একটা ম্যাচ পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে না। এখন বিরতির আগে বুধবার আমাদের একটি কাপ ম্যাচ আছে, আর এরপর ঘরের মাঠে (লা লিগায়) আরেকটি ম্যাচ খেলতে হবে।’
বুধবার কোপা দেল রের রাউন্ড অব থার্টি টুর ম্যাচে রেইনার বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। তিন দিন পর লিগে বার্নাব্যুতে ম্যাচ সেভিয়ার বিপক্ষে।