সেই ওয়ান্দা নারার জালে কি এবার এনজো ফার্নান্দেজ

ঘরে প্রেমিকা ও দুই সন্তান আছে আছে। তবু কি আলোচিত আর্জেন্টাইন মডেলের প্রেমে মজেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ?
নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলার অতীতে খবরের শিরোনাম হয়েছেন। কিছু ঘটনা ফুটবল বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে।
সবচেয়ে আলোচিত নামটা বোধ হয় ওয়ান্দা নারা। আর্জেন্টাইন এই মডেল ও টিভি উপস্থাপিকার সঙ্গে কয়েকজন ফুটবলারের নাম জড়িয়েছে। আর্জেন্টিনার দুই ফুটবলার ম্যাক্সি লোপেজ ও মাউরো ইকার্দির সঙ্গে তো বৈবাহিক সম্পর্কেও ছিলেন। বর্তমানে অবশ্য সাবেক।
নারার সঙ্গে এবার জড়িয়েছে এনজো ফার্নান্দেজের নাম। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডারকে প্রেমের ফাঁদে ফেলতে নারা নাকি মুঠোফোনে চটকদার বার্তা পাঠিয়েছিলেন, যা সম্পর্কে অবগত এনজোর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা ভালেন্তিনা সেরভান্তেস।
লাতিন আমেরিকায় এই খবর এখন বেশ আলোচিত। কারণ, ভালেন্তিনা সেরভান্তেস সেলিব্রিটি মাস্টারশেফ নামে একটি রান্নার প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। এই প্রতিযোগিতার সঞ্চালকের ভূমিকায় আছেন নারা। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমগুলো ফার্নান্দেজ, সেরভান্তেস ও নারার ঘটনাকে ত্রিভুজ প্রেম বলছে।
লা নাসিওনের খবরে বলা হয়েছে, ওয়ান্দা নারা এনজো ফার্নান্দেজকে প্রেমময় বার্তা পাঠিয়েছেন। সাংবাদিক সান্তিয়াগো স্পোসাতোর দাবি, নারার পাঠানো একটি বার্তায় লেখা ছিল, ‘আমি ঠিক এই মুহূর্তে তোমাকে আশপাশে দেখলাম, চাইলে আমাকে লিখতে (রিপ্লে) পারো।’
তবে ওয়ান্দা নারার কাছ থেকে এমন বার্তা পেয়ে ফার্নান্দেজ নাকি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেমিকা সেরভান্তেসকে তা দেখান। কিন্তু নারা এতে নাকি একটু বিরক্ত। নারার দাবি, সৌজন্যতার খাতিরে তিনি ফার্নান্দেজকে বার্তা পাঠিয়েছেন, ফার্নান্দেজ–সেরভান্তেসের সংসারে ঝামেলা বাধানোর ইচ্ছা ছিল না।
যদিও সেরভান্তেসের দাবি, তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না, ‘হ্যাঁ, আমি শুধু শুনেছি; কিন্তু বার্তা দেখিনি। এনজো আমাকে এ বিষয়ে কিছুই বলেনি। আমিও এনজোকে এসব নিয়ে জিজ্ঞেস করিনি।’
আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার মাউরো ইকার্দির সঙ্গে ওয়ান্দা নারার সম্পর্ক যখন শুরু হয়, তখন তিনি আরেক আর্জেন্টাইন ফুটবলার ম্যাক্সি লোপেজের স্ত্রী। ইকার্দি–লোপেজ তখন ছিলেন ইতালিয়ান ক্লাব সাম্পদোরিয়ায় বন্ধুপ্রতিম সতীর্থ।
ইকার্দির সঙ্গে নারার পরকীয়ার সম্পর্ক প্রকাশ্যে এলে জন্ম নেয় ‘কুখ্যাত’ এক ত্রিভুজ প্রেমের গল্প। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে লোপেজকে ডিভোর্স দেন নারা। এর ছয় মাস পরেই ইকার্দিকে বিয়ে করেন। এরপরও লম্বা সময় ইতালির বিভিন্ন ক্লাবে খেলেছেন ইকার্দি ও লোপেজ। সিরি ‘আ’–তে দুজনের দলের লড়াইকে ইতালির ফুটবলপ্রেমীরা নাম দিয়েছিলেন ‘ওয়ান্দা ডার্বি’।
ইকার্দির সঙ্গেও সংসার টেকেনি ওয়ান্দা নারার। গত বছরের জুলাইয়ে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন নারা। এরপর এ বছরের শুরুতে নতুন প্রেমিকা চায়না সুয়ারেজকে সামনে নিয়ে আসেন ইকার্দি।
গত আগস্টে ইকার্দি চোট কাটিয়ে খেলায় ফেরার পর চায়না সুয়ারেজ ওয়ান্দা নারাকে ইঙ্গিত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি মন্তব্য করেন, যা এই প্রেম দ্বৈরথকে নতুন করে আলোচনায় নিয়ে আসে।
ইকার্দির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আর্জেন্টাইন র্যাপার এল–গান্তের প্রেমে মজেছিলেন নারা। গত এপ্রিলে সেই সম্পর্কও ভেঙে গেছে। কদিন আগে পিএসজির মরোক্কান ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল।
এদিকে এনজো ফার্নান্দেজ দীর্ঘদিনের প্রেমিকা ভালেন্তিনা সেরভান্তেসের সঙ্গেই আছেন। মাঝে তাঁরা কিছুদিনের জন্য আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। পরে সম্পর্ক আবার জোড়া লেগেছে। তাঁদের ঘরে দুই সন্তান—মেয়ের বয়স ৫ বছর, ছেলের বয়স আগামী ২৬ অক্টোবর ২ বছর পূর্ণ হবে।
মাঠের সময়টাও দারুণ কাটছে চেলসি তারকা ফার্নান্দেজের। বুধবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আয়াক্সের বিপক্ষে চেলসির ৫–১ ব্যবধানের জয়ে পেনাল্টি থেকে তৃতীয় গোলটি করেছেন তিনি।