বার্সেলোনার জালে ৪ গোল দিয়ে সেভিয়ার দুর্দান্ত জয়

সেভিয়ার মাঠে আজ মাঠে নামার আগ পর্যন্ত বার্সেলোনাই ছিল লা লিগায় একমাত্র অপরাজিত দল। ম্যাচ শেষে আর সেটা বলা যাচ্ছে না। লিগে বার্সেলোনাকে মৌসুমের প্রথম হারের স্বাদটা আজই দিয়েছে সেভিয়া, সেটাও খুব তিক্তভাবে। একটা নয়, দুটি নয়, একে একে চারটা গোল হজম করেছে বার্সা। শোধ দিতে পেরেছে মাত্র একটি।
৪-১ গোলের এই হারে লা লিগার শীর্ষে যাওয়ার সুযোগও হারিয়েছে বার্সা। ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত দুই নম্বরে কাতালানরা। সমান ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। ২০১৫ সালের পর বার্সেলোনার বিপক্ষে প্রথম জয়ে সেভিয়া আপাতত উঠে এসেছে লিগ টেবিলের চার নম্বরে, ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৩। সমান ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ভিয়ারিয়াল তিনে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজির কাছে হেরে যাওয়া ম্যাচের একাদশে দুটি পরিবর্তন এনে আজ দল নামিয়েছিলেন বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক। সেই দুজনের একজন রোনাল্দ আরাউহো। বার্সেলোনাকে বিপদে ফেলেন তিনিই। ইসাক রোমেরোকে পেনাল্টি বক্সে ফাউল করে বসেন। ভিডিও রিভিউ দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। ১২ গজ দূর থেকে গোল করতে ভুল করেননি সাবেক বার্সেলোনা তারকা আলেক্সিস সানচেস।
এরপরই ম্যাচের লাগাম চলে যায় সেভিয়ার হাতে। একের পর এক সুযোগ আসতে থাকে, বেশির ভাগই রোমেরোর সামনে। দুইবার মিস করলেও তৃতীয়বার আর ভুল করেননি। রুবেন ভার্গাসের পাস থেকে ৩৭ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি।
বার্সেলোনার দরকার ছিল দ্রুত ম্যাচে ফিরে আসা। সেটা আংশিকভাবে হলো বিরতির আগেই। পেদ্রির নিখুঁত ক্রসে দারুণ ভলিতে গোল করেন মার্কাস রাশফোর্ড—লা লিগায় তাঁর প্রথম গোল এটি।
দ্বিতীয়ার্ধে নতুন উদ্যমে মাঠে নামে কাতালানরা। ৭৬ মিনিটে সমতায় ফেরার সুবর্ণ সুযোগও আসে। আদনান ইয়ানুজাইয়ের ফাউলে পেনাল্টি পায় তারা। কিন্তু রবার্ট লেভানডফস্কির শট চলে যায় বাইরে দিয়ে— গ্যালারিতে উল্লাসে ফেটে পড়েন সেভিয়া সমর্থকেরা।
৯০ মিনিটে হোসে আনহেল কারমোনা গোল করে সেভিয়ার জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন। যোগ হওয়া সময়ে আকর অ্যাডামসের গোলে ব্যবধান আরও বাড়ে, ৪-১!
চ্যাম্পিয়নস লিগের পর লা লিগা, পরপর দুই হারে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাসে নাড়া পড়বে বার্সেলোনার। তবে ইতিবাচক দিক হচ্ছে, সামনে আন্তর্জাতিক ফুটবলের জন্য বিরতি; দলকে চাঙা করার জন্য কিছুটা সময় পাবেন বার্সেলোনা কোচ ফ্লিক।