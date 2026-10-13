ইউনাইটেড, ইন্টার ও নাপোলির হার, ভাইকিংয়ে আটকে গেল বায়ার্ন

ঠিক আগের ম্যাচটিতেও বায়ার্ন মিউনিখের প্রতিপক্ষ ছিল নরওয়ের এক ক্লাব। বোদো/গ্লিমটের বিপক্ষে সেই ম্যাচে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা জিতেছিল ৫-০ গোলে।
আজ নরওয়ের আরেক ক্লাবের বিপক্ষে উল্টো চিত্র। ভাইকিংয়ের কাছে হারতে হারতে কোনোমতে ৩-৩ সমতায় ম্যাচ শেষ করেছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল।
এ দিকে স্পেনে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলতে যাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ২-০ হেরেই গেছে। ক্লাব ব্রুগার কাছে ৪-৩ গোলে হেরেছে ইন্টার মিলানও।
আতলেতিকো মাদ্রিদ ২ : ০ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
ম্যাচ শুরুর ৪৭ সেকেন্ডেই গোল করে আতলেতিকো মাদ্রিদকে এগিয়ে দেন পাবলো বারিওস। এরপর দীর্ঘ সময় এক গোলের ব্যবধান ধরে রাখলেও দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আরও ভালোভাবে নেয় স্বাগতিকেরা। শেষ দিকে লেনি ইয়োরো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের ইউনাইটেডের বিপক্ষে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পায় আতলেতিকো। বদলি হিসেবে নামা আদেমোলা লুকম্যান কাছ থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন।
এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে এটি আতলেতিকোর প্রথম জয়। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ জয়ে ছন্দেও ফিরেছে দিয়েগো সিমিওনের দল। অন্যদিকে সাবাহর বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম ম্যাচে জয়ের পর পরের পাঁচ ম্যাচের তিনটিতেই হারল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
ভাইকিং ৩ : ৩ বায়ার্ন মিউনিখ
শুরুতেই গোল, এরপর বিরতির আগে আরেকটি—বায়ার্ন মিউনিখকে রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছিল ভাইকিং। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই কর্নার থেকে হেডে গোল করেন স্তেনসনেস। ৩৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ক্রিশ্চিয়ানসেন। তবে বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ায় বায়ার্ন। ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান কমান হ্যারি কেইন। পরের তিন মিনিটের মধ্যেই কিমিখের ক্রস থেকে হেডে নিজের দ্বিতীয় গোল করে সমতা ফেরান ইংলিশ অধিনায়ক।
এরপর ৭১ মিনিটে লুইস দিয়াজের গোলে ৩-২ গোলে এগিয়েও যায় বায়ার্ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে ফেরা হয়নি জার্মান ক্লাবটির। ৭৪ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মাইকেল ওলিসে। আর ৯০ মিনিটে হেডে গোল করে ভাইকিংকে সমতায় ফেরান হাউগেন।
আর্সেনাল ৩ : ০ লিল
এক ঘণ্টা পর্যন্ত বলের দখল ধরে রেখেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না আর্সেনাল। শেষ পর্যন্ত ৬০ মিনিটের পর জমে ওঠে ম্যাচ। ৬৪ মিনিটে ননি মাদুয়েকের পাস থেকে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন জুরিয়েন টিম্বার। এরপর বুকায়ো সাকা, মার্টিন ওডেগার্ড ও কাই হাভার্টজকে একসঙ্গে নামান কোচ মিকেল আরতেতা। ৬৭ মিনিটে বদলি নামা সাকার পাস থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এজে। চার মিনিট পর ওডেগার্ড ও হাভার্টজের সঙ্গে দারুণ এক আক্রমণে নিজেই গোল করেন সাকা।
চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে টানা দ্বিতীয় জয় পেল আর্সেনাল। আর প্রথম দুই ম্যাচেই হেরে পয়েন্টশূন্য ফরাসি ক্লাব লিল।
ইন্টার মিলান ৩ : ৪ ক্লাব ব্রুগা
সান সিরোয় ইন্টার মিলানের বিপক্ষে দারুণ এক জয় তুলে নিয়েছে ক্লাব ব্রুগা। সাত গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে তারা ইতালিয়ান জায়ান্টদের হারিয়েছে তাদেরই মাঠে। প্রথমার্ধে (৩০ মিনিটে) নিকোলো ত্রেসোল্ডির পেনাল্টি থেকে গোলের পর ইন্টারের হয়ে বিরতির আগে (৪৪ মিনিটে) সমতা ফেরান লাওতারো মার্তিনেজ।
দ্বিতীয়ার্ধের ৬৩ ও ৭৪ মিনিটে ত্রেসোল্ডি আরও দুটি গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। ৮১ মিনিটে ইন্টারের হয়ে মার্তিনেজ নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান কমালেও ৮৭ মিনিটে ভেরমান্টের গোলে আবার এগিয়ে যায় ব্রুগা। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে বোনির গোলেও শেষ রক্ষা হয়নি ইন্টারের। শেষ পর্যন্ত ৪-৩ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ে ব্রুগা।
ভিয়ারিয়াল ৩ : ১ নাপোলি
ঘরের মাঠে নাপোলির বিপক্ষে শুরুটা ভালো হয়নি ভিয়ারিয়ালের। প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যেই আমির রাহমানির গোলে পিছিয়ে পড়ে স্বাগতিকেরা। তবে প্রথমার্ধেই ম্যাচে ফেরে তারা। ২৩ মিনিটে সমতা ফেরান জর্জ মিকাউতাদজে। এর তিন মিনিট পর দূর থেকে দারুণ শটে ভিয়ারিয়ালকে এগিয়ে দেন মউরিনো।
দ্বিতীয়ার্ধে নাপোলি সমতায় ফেরার চেষ্টা করলেও ৮৬ মিনিটে ভিয়ারিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন ওলুয়াসেই।
চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা ১৩ ম্যাচ জয়হীন থাকার পর প্রথম জয় পেল ভিয়ারিয়াল। অন্যদিকে প্রথম দুই ম্যাচেই হেরে পয়েন্ট তালিকার নিচের দিকে নেমে গেছে নাপোলি। পরের ম্যাচে লিভারপুলের মাঠে খেলতে যাবে ভিয়ারিয়াল, আর নাপোলির প্রতিপক্ষ বোদো/গ্লিমট।