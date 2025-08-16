বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ফুটবল ব্র্যান্ড হিসেবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে স্পেনের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ।
ফুটবল

রিয়াল মাদ্রিদই ফুটবলের সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড

খেলা ডেস্ক

ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ফুটবল ব্র্যান্ড হিসেবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে স্পেনের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। একই সঙ্গে শক্তিশালী ক্লাব ও এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু—এই দুটি তালিকাতেও ১ নম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ।

লন্ডনভিত্তিক ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স বিশ্বের অন্যতম প্রধান ব্র্যান্ড মূল্যায়ন ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের পাঁচ হাজারের বেশি ব্র্যান্ডের শক্তি ও বাজারমূল্য মূল্যায়ন করে। বিশ্বের ৪৬টি দেশের ৪০টির বেশি খাত ও শিল্প নিয়ে তারা কাজ করে। ২০০৭ সাল থেকে প্রকাশিত ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সের সব র‍্যাঙ্কিং, গবেষণা প্রতিবেদন ও হোয়াইটপেপার তাদের ওয়েবসাইট ব্র্যান্ড ডিরেক্টরিতে সংরক্ষিত আছে।

রিয়াল মাদ্রিদের ব্র্যান্ডমূল্য গত বছরের তুলনায় এ বছর ১৪ শতাংশ বেড়েছে

‘ফুটবল ৫০, ২০২৫’ নামে প্রকাশিত ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, রিয়াল মাদ্রিদের ব্র্যান্ডমূল্য গত বছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেড়ে এ বছর হয়েছে ১৯০ কোটি ইউরো। স্পেনের আরেক পরাশক্তি ক্লাব বার্সেলোনার ব্র্যান্ডমূল্য ১১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৭০ কোটি ইউরো। শক্তিশালী ক্লাবের রেটিংয়েও এ দুটো ক্লাবই পেয়েছে সর্বোচ্চ রেটিং ‘ট্রিপল এ প্লাস’। এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুতেও তারা সবার ওপরে—রিয়াল মাদ্রিদ ৬০০ কোটি ইউরো, বার্সেলোনা ৪৪০ কোটি ইউরো।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগের বছর ব্র্যান্ডমূল্যতে ২ নম্বরে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি ৮ বছর পর এবার কোনো বড় ট্রফি জিততে না পারায় নেমে গেছে ৩ নম্বরে। পিএসজি প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ঢুকে পড়েছে শীর্ষ পাঁচে, টপকে গেছে বায়ার্ন মিউনিখ (৬) ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে (৭)। আগের বছর ৫ নম্বরে থাকা লিভারপুল এবার উঠে এসেছে চারে। প্রিমিয়ার লিগের অন্য তিন ক্লাব আর্সেনাল, চেলসি ও টটেনহাম আছে যথাক্রমে ৮, ৯ ও ১০ নম্বরে।
এ ছাড়া শক্তিশালী ক্লাবের রেটিংয়ে সাতটি ফুটবল ক্লাব পেয়েছে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ট্রিপল এ প্লাস রেটিং, যার মধ্যে চারটিই প্রিমিয়ার লিগের।

ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে সফল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

প্রতিবেদনে আরও উঠে এসেছে, শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে সফল প্রিমিয়ার লিগ। শীর্ষ ১০ প্রিমিয়ার লিগ ক্লাবের সম্মিলিত ব্র্যান্ডমূল্য ৮২০ কোটি ইউরো, যা শীর্ষ ৫০ ক্লাবের মোট ব্র্যান্ডমূল্যের ৩৭ শতাংশ।
তবে প্রিমিয়ার লিগের সম্মিলিত ব্র্যান্ডমূল্য যতটা একাধিক ক্লাবের মধ্যে ছড়ানো, ইউরোপের অন্য লিগগুলোর ক্ষেত্রে সেটা নয়। ইউরোপে অন্য বড় লিগগুলোর ব্র্যান্ডমূল্য মূলত দু–একটি ক্লাবের মধ্যেই ঘনীভূত।
যেমন লা লিগার উদাহরণ ধরলে, সেখানে সব ক্লাবের সম্মিলিত ব্র্যান্ডমূল্যের ৭০ শতাংশই (৫২০ কোটি ইউরো) রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার। একই রকম চিত্র বুন্দেসলিগায়, সেখানে বায়ার্ন মিউনিখের ব্র্যান্ডমূল্য লিগে ওদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের দ্বিগুণ। সবচেয়ে বেশি একতরফা ফ্রান্সের লিগ আ—সেখানে পিএসজির ব্র্যান্ডমূল্য ১৪০ কোটি ইউরো, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্লাব অলিম্পিক মার্শেইয়ের ১৯.৭ কোটি ইউরোর তুলনায় সাত গুণের বেশি।

গ্রাফিকস: মাহাফুজার রহমান
