ভারত ম্যাচে পোস্টের নিচে মিতুলেই আস্থা কাবরেরার

ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে আগামীকাল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এ ম্যাচে বাংলাদেশের গোলপোস্টের নিচে থাকবেন মিতুল মারমাই। জাতীয় দলের প্রধান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা আজ সংবাদ সম্মেলনে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন তা।
এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে চার ম্যাচেই পুরো সময় খেলেছেন মিতুল। তাঁর বিপক্ষে গোল হয়েছে সাতটি। সর্বশেষ ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচেও খেলেছেন তিনি। সেই ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে বাংলাদেশ ড্র করে। সমালোচনা হয়েছে মিতুলকে নিয়ে। অনেকেই ভেবেছিলেন ভারতের বিপক্ষে হয়তো পোস্টের নিচে বদল আসবে। আজ সংবাদ সম্মেলনে সে প্রশ্ন উঠতেই কাবরেরা শান্তভাবে উত্তর দিলেন, ‘না, মিতুলই খেলবে।’
ঢাকায় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁর বিপক্ষে গোল হয়েছিল দুটি। ম্যাচের চার দিন আগে বড় ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পান মিতুল। সেই শোক নিয়েই মাঠে নামেন তিনি। ম্যাচ শেষে সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘ভাই হারানোর শোক নিয়েও আমি দেশকে সেরাটা দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করি। চেষ্টা করেছি ম্যাচে অবদান রাখার, কিন্তু পারিনি। এ জন্য দুঃখিত ও ক্ষমা চাচ্ছি। এটা আমার জন্য সত্যিই কঠিন সময় ছিল। ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। ব্যক্তিগত শোক ভুলে আবার মাঠে ফিরেছেন মিতুল। কোচও তাঁর ওপর আস্থা রাখছেন ধারাবাহিকভাবে।’
তবে হংকং ম্যাচের পর নেপাল ম্যাচেও শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে হতাশ হয়েছে বাংলাদেশ। ভারত ম্যাচে সেটির পুনরাবৃত্তি চান না কাবরেরা। তাঁর কথা, ‘আগামীকাল এমন কিছু হলে চলবে না। এ নিয়ে আমরা বিশেষভাবে কাজ করেছি।’ রক্ষণভাগের ওপর আস্থা রেখে তিনি আরও বলেন, ‘সঠিকভাবে বক্স ডিফেন্ড করতে পারলে সমস্যা হবে না।’
নেপালের লো ব্লক ভাঙতে গিয়ে যে সমস্যা হয়েছিল, ভারতকে নিয়ে সেই দুশ্চিন্তা নেই বলে জানালেন কোচ। তাঁর ভাষায়, ‘ভারত নেপালের মতো এত নিচে নেমে রক্ষণ করবে না। তারা আক্রমণাত্মক হবে, জেতার জন্য খেলবে।’ তিনি আরও যোগ করলেন, ‘নেপালের বিপক্ষে আমাদের ভুলগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দলকে মানসিক ও ট্যাকটিক্যালি প্রস্তুত করাই এখন মূল লক্ষ্য।’
ভারতের অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী মিডফিল্ডার রায়ান উইলিয়ামসকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই কাবরেরা জানান, ‘কে খেলবে আর কে খেলবে না, সেটি নিয়ে ভাবছে না বাংলাদেশ। সব পরিস্থিতির জন্যই দল প্রস্তুত। উইলিয়ামস না খেললেও ভারতীয় দলে আরও অনেক মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আছে। তাদের মুখোমুখি হতে আলাদা প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ দল।’
ম্যাচটি কার্যত গ্রুপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী। ভারত না বাংলাদেশ, কার ওপর চাপ বেশি—প্রশ্নে কাবরেরা বলেন, ‘দুই দলই জয়ের জন্য খেলবে। চাপ দুই দলের ওপরই আছে।’
বাংলাদেশের জার্সিতে ছয় ম্যাচে চার গোল করা হামজা চৌধুরীকে নিয়ে চলছে বিস্তর আলোচনা। তিনি ওপরে উঠলে পেছনে ফাঁকা পড়ে কি না, এ প্রশ্নেও কোচের উত্তর ধীরস্থির, ‘হামজার সব পজিশনে খেলতে পারা আমাদের শক্তি। সে কখন ওপরে যাবে, কখন নিচে থাকবে, এটি আমাদের পরিকল্পনার অংশ।’
আগামীকাল বছরের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এরপর ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের সঙ্গে এশিয়ান কাপের শেষ ম্যাচ। ঘরের মাঠে বছরের শেষ ম্যাচ ঘিরে সমর্থকদের আশা, আবেগ আর রোমাঞ্চ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত লড়াইয়ের মঞ্চ। কাবরেরা চান ম্যাচ থেকে পুরো তিন পয়েন্ট। তাঁর কথা, ‘আমরা প্রস্তুত। আমরা জিততে পারি। এই বিশ্বাস দলটার মধ্যে আছে।’