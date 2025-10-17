ভিনিসিয়ুস–এমবাপ্পেরা পেলেন বিএমডব্লু, কেইনদের দেওয়া হলো অডি

আন্তর্জাতিক বিরতি শেষ। ক্লাব ফুটবল ফিরছে মাঠে। খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনতে একটু ভিন্ন পথে হেঁটেছে রিয়াল মাদ্রিদ ও বায়ার্ন মিউনিখ। গত বুধবার বায়ার্ন মিউনিখ তাদের খেলোয়াড়দের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিয়েছে। পরদিন একই কাজ করেছে রিয়ালও।
জার্মানির গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ‘অডি’র গাড়ি খেলোয়াড়দের দিয়েছে বায়ার্ন। রিয়ালও জার্মানির আরেক গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান বিএমডব্লুর গাড়ির চাবি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দিয়েছে। এই দুই স্বনামধন্য গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্ব চুক্তি রয়েছে বায়ার্ন ও রিয়ালের। জার্মান ক্লাবটির রয়েছে অডির সঙ্গে আর বিএমডব্লুর সঙ্গে মাদ্রিদের ক্লাবটির।
দুটি ক্লাবই খেলোয়াড়দের ঝাঁ–চকচকে নতুন গাড়ি দিয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, খেলোয়াড়েরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী গাড়ি বেছে নিয়েছেন। সেটা অবশ্য দুটি প্রতিষ্ঠানেই খেলোয়াড়ের পছন্দের গাড়ি থাকা সাপেক্ষে।
গতকাল এ বিষয়ে নিজেদের ওয়েবসাইটে বিবৃতি দেয় রিয়াল, ‘রিয়াল মাদ্রিদ সিটিতে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মূল দলের খেলোয়াড়েরা তাদের অফিশিয়াল বিএমডব্লু গাড়ি গ্রহণ করেছেন। জার্মান ব্র্যান্ডটির সঙ্গে চুক্তির এটি চতুর্থ মৌসুম, খেলোয়াড়েরা বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ও ইঞ্জিন ব্যবহার করবেন, যার মধ্যে প্রধানত রয়েছে বিএমডব্লু আই৭ ও বিএমডব্লু এক্সএম মডেল।’
বায়ার্নের ওয়েবসাইটে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘২০২৫-২৬ মৌসুমের নতুন গাড়ি নিতে বায়ার্ন মিউনিখের খেলোয়াড়েরা নুবার্গ আন দের দোনাওয়ে গিয়েছেন। অধিনায়ক ম্যানুয়েল নয়্যার ও কয়েকজন সতীর্থ বেছে নিয়েছেন অডি কিউ৮ এসইউভি টিএফএসআই ই মডেল, আলফোনসো ডেভিস, জামাল মুসিয়ালা ও মাইকেল ওলিসে পছন্দ করেছেন সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক আরএস ই-ট্রন জিটি পারফরম্যান্স। তরুণ টম বিসহফের পছন্দ অডি কিউফোর স্পোর্টব্যাক ই-ট্রন, আর চার সন্তানের জনক জশুয়া কিমিশ বেছে নিয়েছেন প্রশস্ত সাত আসনের অডি কিউ৭ এসইউভি এস লাইন টিএফএসআই ই।’
বায়ার্ন তারকা হ্যারি কেইন অডির কিউএই এসইউভি টিএফএসআই ই মডেলের গাড়ি পছন্দ করেন, যার দাম ৮৭ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি ৪১ লাখ টাকা)। এই গাড়ি ৫.৭ সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৬২ মাইল গতি তুলতে পারে। ব্যাটারি সম্পূর্ণ চার্জ থাকা অবস্থায় সর্বোচ্চ ৫১৩ কিলোমিটার যেতে পারে। কেইন অবশ্য গাড়িটি নিতে নুবার্গে যেতে পারেননি। বায়ার্নের মোট ১২ জন খেলোয়াড় এই মডেলের গাড়িটি বেছে নেন।
রিয়াল তারকা জুড বেলিংহাম বিএমডব্লুর এক্সএম মডেলের গাড়িটি বেছে নেন। এটির দাম ১ লাখ ১২ হাজার ৮২০ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি ৮৬ লাখ ৯৩ হাজার টাকা)। মাত্র ৩.৮ সেকেন্ডে এটি সর্বোচ্চ ৬২ মাইল গতি তুলতে সক্ষম। বেলিংহামের জাতীয় দল ও ক্লাব সতীর্থ ট্রেন্ট আলেক্সান্দার-আর্নল্ড বিএমডব্লু আইএক্স মডেলের গাড়িটি বেছে নেন। এটি ৪.৬ সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৬২ মাইল গতি তুলতে সক্ষম। দাম ৭৫ হাজার ৪০৫ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ২২ লাখ টাকা)।
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘ও গ্লোবো’ জানিয়েছে, বিএমডব্লুর আই৭ মডেলটি পছন্দ করেন ভিনিসিয়ুস, এনদ্রিক, এদের মিলিতাও, কিলিয়ান এমবাপ্পে, দানি কারভাহাল, আন্তোনিও রুডিগার ও কোচ জাবি আলোনসো। এই গাড়টি সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক এবং দাম ১ লাখ ৮৮৭ হাজার ৪০৬ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ কোটি ৫ লাখ ৫৮ হাজার টাকা)। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, রিয়ালের খেলোয়াড়েরা যে গাড়িগুলো নিয়েছেন, তার সম্মিলিত দাম ৩৬ লাখ ৮২ হাজারের বেশি (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬০ কোটি ৫ লাখ টাকা)। বিএমডব্লুর সঙ্গে চুক্তির অধীনে প্রতিবছরই রিয়ালের খেলোয়াড়েরা ও কোচ এই প্রতিষ্ঠানের নতুন গাড়ি পান বলে জানিয়েছে ও গ্লোবো।