এক বছর পর জির্কজির গোল, ইউনাইটেড জিতল তিন ম্যাচ পর

প্রায় এক বছর পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ গোল পেলেন ইউশুয়া জির্কজি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে আজ গোল করেছেন ম্যাসন মাউন্টও। আজ সেলহার্স্ট পার্কে এই দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও ক্রিস্টাল প্যালেসকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছেন রুবেন আমোরিমের দল।
প্রথমার্ধে জাঁ-ফিলিপ মাতেতার পেনাল্টিতে পিছিয়ে পড়েছিল ইউনাইটেড। কিন্তু বিরতির পর জির্কজি ও মাউন্টের গোলে তিন ম্যাচ পর জয়ের স্বাদ পেল দলটি।
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এভারটনের বিপক্ষে গোল করার পর লিগে আর জালে বল জড়াতে পারছিলেন না জির্কজি। ডাচ ফরোয়ার্ডের গোল পাননি টানা ২৪ ম্যাচে। বোলোনিয়া থেকে ৩ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড খরচে দলে টানা তাঁকে ‘খারাপ বিনিয়োগ’ মনে হচ্ছিল অনেকের। চেলসি থেকে ইউনাইটেডের যোগ দেওয়া মাউন্টের সময়ও ভালো যায়নি। মাঠে খেলার চেয়ে জোটের সঙ্গেই বেশি লড়াই করা সেই মাউন্ট পেলেন এই মৌসুমে নিজের দ্বিতীয় গোল।
সোমবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে ১০ জনের এভারটনের কাছে হারার পর এই জয় আমোরিমের দলের জন্য বড় স্বস্তি হয়ে এসেছে। এ বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারির পর সেলহার্স্ট পার্কে খেলতে এসে প্রথম দল হিসেবে জয় নিয়ে ফিরছে ইউনাইটেড।
প্রথম মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত ইউনাইটেড। লং থ্রো থেকে পাওয়া বল ধরে কাসেমিরোর নেওয়া শট ঠেকান প্যালেস গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন। সুযোগ পেয়েছিল প্যালেসও। অপর প্রান্তে সুযোগ নষ্ট করেন মাতেতাও—লেনি ইয়োরোকে ঠেলে জায়গা বানিয়েও পোস্টের বাইরে মেরে বসেন তিনি।
ইউনাইটেড গোলরক্ষক সেনা লামেন্সকে পরীক্ষা নেন কামাদা; ইয়োরো ব্লক করেন ইয়েরেমি পিনোর আরেকটি নিশ্চিত শট। চাপ ধরে রেখেই ৩৬ মিনিটে গোল পায় প্যালেস—ইয়োরোর অবিবেচক ট্যাকলে পেনাল্টি। প্রথম চেষ্টায় মাতেতার নেওয়া স্পটকিক ডাবল-টাচ হওয়ায় বাতিল হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী—এমন ‘অনিচ্ছাকৃত’ ডাবল-টাচে যদি গোল হয় আবার পেনাল্টি নিতে হয়। দ্বিতীয় চেষ্টায় অবশ্য নিখুঁতভাবেই গোল করেন মাতেতা।
প্রথমার্ধে কার্যত অদৃশ্য থাকা জির্কজি বিরতির পর পুরো ম্যাচটাই পাল্টে দেন। ৫৪ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজের ফ্রি–কিক বুকে থামিয়ে প্রায় অসম্ভব কোণ থেকে দুর্দান্ত শটে গোল করেন তিনি। কয়েক মিনিট পরই নিজের পোস্টে বল দিক বদলে বসে বিপদ ডেকে আনছিলেন, তবে লামেন্স তা সামলে নেন।
৬৩ মিনিটে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ফার্নান্দেজের ছোট পাসের ফ্রি–কিক থেকে মাউন্ট ২০ গজ দূর থেকে নিচু শটে এভারটনের ফ্রি–কিক দেয়ালের দিয়ে গোল করেন।
১৩তম ম্যাচে ইউনাইটেডের এটি ষষ্ঠ জয়। ২১ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে আছে দলটি।