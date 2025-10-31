ভিনিসিয়ুসের শাস্তি হবে না জানিয়ে আলোনসো বললেন, ‘আমরা একই নৌকার যাত্রী’

এল ক্লাসিকোতে বদলি হয়ে যাওয়ার পর ক্ষোভে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার জন্য ভিনিসিয়ুসের কোনো শাস্তি হবে না বলে জানিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জাবি আলোনসো। ভিনিসিয়ুসের ‘মূল্যবান, ইতিবাচক’ ক্ষমা প্রার্থনার প্রশংসা করে কোচ জাবি আলোনসো বলেছেন, ‘বিষয়টি এখানেই শেষ।’
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ২৬ অক্টোবর লা লিগার ওই ম্যাচে বার্সেলোনাকে ২-১ গোলে হারায় রিয়াল। ম্যাচের ৭২তম মিনিটে আলোনসো মাঠ থেকে তুলে নেন ভিনিসিয়ুসকে। কোচের এ সিদ্ধান্তে দৃশ্যতই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ভিনি। রাগে সঙ্গে সঙ্গেই মাঠে ছেড়ে বেরিয়ে যান। যেতে যেতে বলেন, ‘সব সময়ই আমি! আমি দল ছেড়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ, আমি চলে যাচ্ছি।’ কিছুক্ষণ পর অবশ্য আবার ফিরে এসে বেঞ্চে বসেন ম্যাচের শেষ সময়টা দেখার জন্য।
এ ঘটনার পর ভিনির আচরণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এমনকি রিয়াল সমর্থকেরাও তাঁর সমালোচনায় মেতে ওঠেন। এরপর ২৯ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন ব্রাজিল ফরোয়ার্ড। সেখানে তিনি সমর্থক, সতীর্থ, ক্লাব এবং সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেন। তবে যাঁর সঙ্গে তিনি ওই আচরণ করেছিলেন, সেই আলোনসোর নামও নেননি ক্ষমা চাওয়ার বিবৃতিতে।
এ নিয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন আলোনসো। ভিনির ক্ষমা প্রার্থনা নিয়ে রিয়াল কোচ বলেছেন, ‘দুই দিনের বিরতির পর বুধবার আমরা সবাই একসঙ্গে বসেছিলাম। ভিনি দুর্দান্ত ছিল, একদম নির্ভুল। যা অনুভব করে, সে সত্যই বলেছে। আমি খুব সন্তুষ্ট। আমার কাছে ওই মুহূর্ত থেকেই বিষয়টি সমাপ্ত।’
ভিনিসিয়ুসের ক্ষমা প্রার্থনায় নিজের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে আলোনসো মোটেও বিস্মিত বা হতাশ হননি। তিনি বলছেন, ‘আমি এটাকে খুবই মূল্যবান, ইতিবাচক বিবৃতি হিসেবে দেখছি। ভিনি তার সততা দেখিয়েছে, হৃদয় থেকে বলেছে এই ক্লাব তার কাছে কী অর্থ বহন করে। আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সতীর্থ, সমর্থক ও ক্লাবের কাছে সে যা বলেছে। আমি খুবই সন্তুষ্ট। বুধবার থেকেই এই অধ্যায়ের সমাপ্তি। আমরা এখন সামনের দিনগুলো নিয়ে ভাবছি।’
রিয়াল মাদ্রিদ আগেই জানিয়েছিল, শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয় ক্লাবের অভ্যন্তরীণ বিষয় হয়ে থাকবে। তবে আলোনসো জানিয়ে দিয়েছেন, ভিনিসিয়ুসের জন্য কোনো শাস্তি নেই। তাঁর কথা, ‘আমি সন্তুষ্ট। বুধবার থেকেই সব শেষ। আমরা ভালো অনুশীলন করেছি। ভিনি ভালো আছে। আমরা সবাই একই নৌকার যাত্রী, একই দিকে দাঁড় বাইছি...কাল আমাদের খেলা আছে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো শাস্তি নয়।’
এর আগে ইএসপিএন এক প্রতিবেদনে লিখেছিল, আলোনসো ও ভিনির সম্পর্ক এই এল ক্লাসিকো বিতর্কের পর আরও খারাপ হয়েছে। এর আগে এই মৌসুমে কোচ তাঁকে তিনবার প্রথম একাদশের বাইরে রেখেছিলেন। তবে কাল ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ভিনি খেলবেন, এটা আজই নিশ্চিত করে দিয়েছেন আলোনসো, ‘ওকে খুব মনোযোগী দেখা যাচ্ছে। ও বার্সার বিপক্ষে দারুণ খেলেছে, জুভেন্টাস ও হেতাফের বিরুদ্ধেও। কালও আমরা ওর কাছ থেকে একই রকম পারফরম্যান্স আশা করছি।’