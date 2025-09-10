খুলে দেওয়া হয়েছে ত্রিভুবন বিমানবন্দর, ‘বিশেষ’ ফ্লাইটের অপেক্ষায় বাংলাদেশ দল

এবার অন্তত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছেন নেপালে আটকে থাকা বাংলাদেশের ফুটবলাররা। গত মঙ্গলবার বন্ধ হওয়া কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আজ সন্ধ্যা ৬টায় খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু বিশেষ বিমানের অপেক্ষায় বাংলাদেশ দল। নেপাল থেকে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলের ম্যানেজার আমের খান।
ঢাকা থেকে বিশেষ ফ্লাইট পাঠানোর চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন আমের খান, ‘ঢাকা থেকে আমাদের জানানো হয়েছে বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইট পাঠিয়ে আমাদের ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ নিয়ে কাজ করছেন সবাই। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টাও আমাকে ফোন দিয়েছিলেন। দলের খোঁজখবর নিয়েছেন, আর দ্রুত ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন।’
বাংলাদেশ দল চাইছে আর দেরি না করে আজ রাতেই দেশে ফিরতে। আমের খান বলেন, ‘আমরা চাই, আজ রাতের মধ্যেই ফিরতে। কারণ, বিমানবন্দর এখন খুলে দিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি আবার খারাপ হবে না, আবার বিমানবন্দর বন্ধ হবে না, সেই নিশ্চয়তা তো নেই। তাই বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে রাতে ফিরতে পারলেই ভালো।’
ত্রিভুবন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে স্থগিত থাকা ফ্লাইটগুলো এখন আবার চালু করা হবে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কমিটির এক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে বিমানবন্দরে আসার আগে অবশ্যই নিজ নিজ এয়ারলাইনসের কাছ থেকে হালনাগাদ তথ্য জেনে নিতে। আর ভ্রমণের সময় টিকিট ও পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতেই হবে।
এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব সামনে রেখে ৩ সেপ্টেম্বর নেপালে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ ফুটবল দল। প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হলেও হঠাৎই নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। এই কারণে দ্বিতীয় ম্যাচটি স্থগিত হয়ে যায়।
নেপালে বেশ কিছুদিন ধরে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। গত সোমবার হাজার হাজার মানুষ রাজধানী কাঠমান্ডুসহ দেশের বিভিন্ন শহরে রাজপথে নেমে আসেন। সরকারের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এই বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভ দমাতে সরকার কঠোর হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত হন এবং আহত হন আরও কয়েক শ বিক্ষোভকারী। এই অস্থিরতার কারণেই ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
এমন অপ্রত্যাশিত অস্থিরতা দেখে মঙ্গলবারই দেশে ফেরার চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশ দল। কিন্তু বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষণা করায় ফুটবলাররা আর টিম হোটেল থেকে বের হতে পারেননি।
জাতীয় ফুটবল দলের পরের মিশন এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে তৃতীয় রাউন্ডে হংকং এর বিপক্ষে দুটি ম্যাচ। আগামী ৯ অক্টোবর ঢাকায় হবে একটা ম্যাচ, অন্যটা ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে।