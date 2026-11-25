এক দলের ছিল গোল দেওয়ার ধারা, আরেক দলের হজমের।
দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়েও বজায় থাকল তা। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে আজারবাইজানের ক্লাব সাবাহকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বার্সেলোনা। জোড়া গোল করেছেন অ্যান্থনি গর্ডন, একটি করে গোল করেছেন করিম আদেয়েমি ও গ্যাব্রিয়েল জেসুস।
এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে এ নিয়ে পাঁচ ম্যাচে ১৪ গোল হজম করল সাবাহ, সমান ম্যাচে বার্সেলোনা গোল করেছে ১৮টি।
চোটের কারণে রদ্রি ও লামিনে ইয়ামাল ছিলেন না, আর শুরুর একাদশে রাফিনিয়াকে নামাননি হান্সি ফ্লিক। ম্যাচের শুরুতে স্বাগতিক সাবাহ বেশ ভালো প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গর্ডনের প্রথম গোলের আগেই এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল তারা। ইভান লেপিনজিকার বাঁকানো শট বার্সা গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়ার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।
তবে ম্যাচের ৩১ মিনিটে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। করিম আদেয়েমির ক্রস সাবাহ গোলরক্ষক স্তাস পোকাতিলভ ঠিকমতো ফেরাতে না পারলে বল পেয়ে যান গর্ডন, সহজ ট্যাপ-ইনে দলকে এগিয়ে দেন এই ইংলিশ উইঙ্গার।
বিরতির পর দ্বিতীয় হাফের শুরুতেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গর্ডন। গ্যাব্রিয়েল জেসুসের শট গোলরক্ষক ফিরিয়ে দিলে ফিরতি বলে আবারও সঠিক জায়গায় থেকে জাল খুঁজে নেন তিনি।
এরপর মাত্র ৯ মিনিটের ব্যবধানে আরও দুই গোল হজম করে ম্যাচ থেকে পুরোপুরি ছিটকে যায় সাবাহ। ৫৫ মিনিটে আলেহান্দ্রো বালদের নিচু ক্রসে স্লাইড করে বল জালে জড়িয়ে ব্যবধান ৩-০ করেন আদেয়েমি। ৬০ মিনিটে কর্নার থেকে জটলার মধ্যে বল জালে পাঠিয়ে দলের চতুর্থ গোলটি করেন জেসুস।
ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ৫ ম্যাচে এটি বার্সেলোনার চতুর্থ জয়। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ আটে থেকে সরাসরি শেষ ষোলোতে খেলার পথে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে রইল কাতালানরা। অন্যদিকে, আসরে চতুর্থ হারের স্বাদ পাওয়া সাবাহ ৩৬ দলের মধ্যে ৩২তম স্থানে অবস্থান করছে।