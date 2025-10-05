হলান্ডের গোলে সিটির জয় এবং গার্দিওলার কীর্তি

আর্লিং হলান্ড গোল করেছেন। ম্যানচেস্টার সিটি জিতেছে। পেপ গার্দিওলা দারুণ এক কীর্তি গড়েছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলের জন্য ক্লাব ফুটবলে বিরতি পড়ার আগে শেষটা দারুণ হলো ম্যান সিটির। ব্রেন্টফোর্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলে টানা সাত ম্যাচ অপরাজিতও রইল গার্দিওলার দল।
এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগে হলান্ড শুধু দুটি মাঠে গোল করতে পারেননি, অ্যানফিল্ড ও ব্রেন্টফোর্ডের জিটেক স্টেডিয়াম। তবে আজ মাঠে নামার নবম মিনিটেই জিটেক স্টেডিয়ামে গোল না পাওয়ার আক্ষেপ ঘুচিয়ে ফেললেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার।
ইওস্কো গাভারদিওলের লম্বা পাস ডান পায়ে থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ান হলান্ড। এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে আরেকজনকে ফাঁকি দিয়ে বল পাঠিয়ে দেন ব্রেন্টফোর্ডের জালে। এই মৌসুমে লিগে এটি হলান্ডের নয় নম্বর গোল। এখন প্রিমিয়ার লিগে খেলা ২৩টি স্টেডিয়ামের মধ্যে ২২টিতেই গোল করেছেন হলান্ড। সাফল্যের হার শতকরা ৯৬, যা প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি।
সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাও এই ম্যাচে গড়েছেন দারুণ এক কীর্তি। প্রিমিয়ার লিগে তাঁর ২৫০তম জয় এটি। সবচেয়ে কম ম্যাচে (৩৪৯) এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। ভেঙে দিলেন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের রেকর্ড (৪০৪ ম্যাচ)। এক ক্লাবের হয়ে ২৫০ জয় পাওয়া প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে গার্দিওলা মাত্র ষোড়শ কোচ।