সকালে ‘হ্যাপি বার্থডে’, সন্ধ্যায় ‘গুডবাই’!
জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর সাত ঘণ্টার মধ্যেই কোচ ইয়ান ইভাটকে ছাঁটাই করেছে ইংলিশ ক্লাব ব্ল্যাকপুল। বৃহস্পতিবার ক্লাবের অফিশিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাবেক এই ডিফেন্ডারের ৪৫তম জন্মদিনের বার্তা দেওয়া হয়। পেটে কেক হজম হতে না হতেই জানানো হয়, চাকরি নেই তাঁর।
অবশ্য ব্ল্যাকপুলের সাম্প্রতিক দুরবস্থার কারণে ইভাটের চাকরি ঝুলন্ত অবস্থায়ই ছিল গত কিছুদিন। ইংল্যান্ডের তৃতীয় স্তর লিগ ওয়ানে সর্বশেষ ১০ ম্যাচের ছয়টিতেই হেরেছে তাঁর দল। বর্তমানে দলটির অবস্থান অবনমন অঞ্চলের কাছাকাছি।
তবে তাঁকে ছাঁটাইয়ের জন্য জন্মদিনকেই বেছে নেওয়া হবে, এমনটা অনুমান ছিল না অনেকেরই। ১৯ নভেম্বর সকালে কোচকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় ক্লাবের এক্স অ্যাকাউন্টে। কয়েক ঘণ্টা পরই একই মাধ্যমে জানানো হয় তাঁকে বাদ দেওয়ার খবর।
ক্লাবের পক্ষ থেকে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে ইভাটের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। ১২ মাস আগে কোচের দায়িত্ব নেওয়া ইভাটের অধীনে মোট ৫৭ ম্যাচ খেলেছে ব্ল্যাকফুল। কোচের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ক্লাবটির খেলোয়াড়ও ছিলেন ইভাট।
২০০৬ সালে কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্স (কিউপিআর) থেকে ধারে ব্ল্যাকপুলে যোগ দিয়ে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ২৫০টির বেশি ম্যাচ খেলেছেন। ২০১০–১১ মৌসুমে ব্ল্যাকপুলকে প্রিমিয়ার লিগে তোলার পেছনে যাঁদের ভূমিকা ছিল, ইভাট তাঁদের একজন।
আর সেই মানুষটিরই এবার কোচ হিসেবে বিদায় ঘটল জন্মদিনের দিন।