হংকংয়ে অনুশীলন মাঠ নিয়ে বাংলাদেশ দলের অসন্তোষ

হংকংয়ে গিয়ে এবার বাংলাদেশ দলের পাল্টা অভিযোগ। ঢাকায় গত বৃহস্পতিবার হওয়া বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচের ভেন্যুতে জামাল–রাকিবদের ৯ দিনের অনুশীলন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন হংকং চায়নার কোচ অ্যাশলি ওয়েস্টউড। বাংলাদেশের সোহেল রানা যেন সেটারই পাল্টা দিলেন। দলের অভিজ্ঞ এ মিডফিল্ডার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন হংকংয়ের অনুশীলন মাঠ নিয়ে।
হংকংয়ের বিপক্ষে তাদেরই মাঠে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচটি বাংলাদেশ খেলবে আগামী পরশু। হংকংয়ের কাই তাক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু সন্ধ্যা ৬টায়। তার আগে আজ হংকংয়ে অনুশীলন শেষে সোহেল রানা অনেকটা অভিযোগের সুরেই বলেছেন, ‘গতকাল অনুশীলনের জন্য যে মাঠ দিয়েছিল, এর দূরত্ব আমাদের হোটেল থেকে এক ঘণ্টারও বেশি সময়ের। মাঠ খুব বাজে ছিল। আমরা অবশ্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম, আমাদের সঙ্গে ওরা এ রকম করবে। আজও একই।’
অনুশীলন মাঠ পছন্দ না হলেও এটি নিয়ে পড়ে থাকতে চান না সোহেল। গত বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে হংকংয়ের কাছে হেরে যাওয়া বাংলাদেশ দলের সব ভাবনা আগামী পরশুর ম্যাচ নিয়েই। সোহেল বলেছেন, ‘আমরা এটাকে সেভাবে নিচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি দ্রুতই যেন হংকংয়ের এই আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়। পরের ম্যাচ কীভাবে খেলব, কী পরিকল্পনা থাকবে সেগুলো নিয়ে কাজ করছি আমরা।’
তিন ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পাওয়া বাংলাদেশ আর তিনটি ম্যাচ খেলবে। মূল পর্বে ওঠার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে এই তিন ম্যাচে জয়ের কোনো বিকল্প নেই। জিতলেও যে মূল পর্বে যেতে পারবে, তারও অবশ্য নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশ কোচ কাবরেরাও জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছেন না, ‘আমরা কিছু ভুল করেছি…সামগ্রিকভাবে রক্ষণ আর আক্রমণের পরিকল্পনাগুলো ভালো কাজে লেগেছে। অবশ্যই ছোট কিছু বিষয় শোধরাতে হবে। তবে আমরা জয়ের জন্যই লড়ব।’