জয়ের কোনো বিকল্প নেই

‘সি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় আপাতত ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে হংকং। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিঙ্গাপুরের পয়েন্ট ৫। ২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ভারত। বাংলাদেশের পয়েন্ট ১।
বাছাই পর্ব পার হওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখতে হংকংয়ের বিপক্ষে আজ জয় ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের। এরপর বাকি আরও দুটি ম্যাচ জিতলেও তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যদের।
প্রথম লেগে ঘরের মাঠ জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংয়ের কাছে ৪-৩ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। ওই ম্যাচে জায়ান ও শমিতকে বেঞ্চে রেখে শুরু করেছিল দল।
আজ অবশ্য প্রথম একাদশে শমিত সোম ও তপু বর্মণকে রেখেছেন কোচ। লেফট ব্যাকে রেখেছেন তরুণ জায়ান আহমেদকে, যিনি সর্বশেষ ম্যাচের শেষ দিকে বদলি হিসেবে ঝলক দেখিয়েছেন।
মিতুল মারমা (গোলরক্ষক), তারিক কাজী, তপু বর্মণ, শাকিল আহাদ, সাদ উদ্দিন, জায়ান আহমেদ, হামজা চৌধুরী, শমিত সোম, সোহেল রানা (সিনিয়র), রাকিব হোসেন ও শেখ মোরছালিন।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও হংকং। কাই তাক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি।
এ ম্যাচের সরাসরি ধারাবিবরণীতে সবাইকে স্বাগতম।