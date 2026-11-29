বাংলাদেশের কিংবদন্তি ফুটবলারদের বর্ণাঢ্য জীবনের দারুণ সব স্মৃতি আর রোমাঞ্চকর গল্প প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলম লিখেছেন তাঁর ‘ফুটবলের গল্প, ফুটবলারদের গল্প’ বইয়ে। সেখান থেকেই কিছু গল্প নিয়ে এই ধারাবাহিক আয়োজন। আজ পড়ুন মোহামেডানের কিংবদন্তি স্টপার কায়সার হামিদের খেলোয়াড়ি জীবনের গল্প।
নব্বইয়ের শুরুর দিকে ঢাকা স্টেডিয়ামে ফেডারেশন কাপ ফাইনাল। মোহামেডানের রক্ষণে কায়সার হামিদ। আবাহনীর স্ট্রাইকার আহমেদ নামলেন গলায় বেশ মোটা সোনার চেইন পরে।
কোচ কায়সারকে ফ্রি খেলতে বলেছেন। কায়সার জুয়েল রানাকে বললেন, আহমেদ যেন কোনোভাবে বল নিয়ে বেরোতে না পারে। সেই ঘটনা নিয়ে কায়সার বলেন, ‘...তাই আমি জুয়েলকে বললাম, ও বাড়াবাড়ি করছে তো, চেইনটা খেয়ে দে। এটা করলেই ওর খেলা শেষ।’
কিন্তু জুয়েল কাজটা ঠিকঠাক করতে পারেননি। কায়সার তুলে আনেন সেই দিনের ঘটনা, ‘জুয়েল এসে আমাকে বলল, ভাই, উনি কনুই দিয়ে ধাক্কা মারছেন। আমি পারব না। লাল কার্ড খেয়ে যাব।’ কায়সার জুয়েলকে বললেন, ‘তুই আমার জায়গায় আয়, আমি ওকে মার্ক করি।’
এমন সময়ই মোহামেডান বক্সে উড়ে আসা ফ্রি-কিকের সুযোগে ‘কাজটা’ সেরে ফেলেন কায়সার। কীভাবে? শুনুন কায়সারের মুখেই, ‘হেডে উঠে আমি আহমেদের গলার চেনটা ছিঁড়ে ফেললাম টান দিয়ে। কেউ টেরই পেল না। চেইনটা গেল ছিঁড়ে! আহমেদ বলল, “এই...এই আমার চেইন!” আমি বললাম, হায় হায় রে, তোর দামি চেইনটা! এটা নিয়ে খেলতেছস কেন? বেচারা বলছিল, বিয়ে করছি, বউ দিয়েছে এটা। ও চেইন খুঁজছে আর খুঁজছে। হা হা হা...।’
এরপরের ঘটনাক্রম আরও মজার। দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা এই ডিফেন্ডার তখনকার তরুণ ডিফেন্ডার জুয়েলকে বলেছিলেন, ‘আমার কাজ শেষ, আহমেদের চেইন খেয়ে দিছি, তুই এখন আরামে খেল।’ একটু পরপরই জুয়েলকে আহমেদ বলছিলেন, ‘এই জুয়েল, দেখিস তো আমার চেইনটা পাস কি না?’ পরে জুয়েলের আর মনে নেই, আহমেদ ওটা খুঁজে পেয়েছেন কি না। বেচারা আহমেদ!
১৯৮৬ সালে আবাহনী-মোহামেডান লিগ ম্যাচের কথা আজও ফুটবলীয় আড্ডায় ঘুরেফিরে আসে। সেই ম্যাচ নিয়ে মোহামেডানের ডিফেন্ডার কায়সার হামিদ আজও রোমাঞ্চিত, ‘চিমা, আসলাম কাউকেই ঢুকতে দিইনি সেদিন। মনে হলো, পুরো আবাহনী একটা ফরেন টিম। ইলিয়াস-মনুদের নিয়ে আমরা খেলব। ঘানাইয়ান ইব্রাহিম ইনজুরড। চিমাকে এমন ট্যাকল করলাম! ও তো সুযোগ পেলে আমার ওপর প্রতিশোধ নেয়!’
পরের বছর কলকাতা লিগে মোহামেডানের হয়ে খেলতে যান কায়সার। ইস্টবেঙ্গল-মোহামেডান ম্যাচের আগে ওয়ার্মআপ ছেড়ে চিমা কায়সারকে বললেন, ‘টু ডে আই উইল ব্রেক ইউর লেগ। ইউ ডোন্ট নো হু ইজ চিমা।’ কলকাতা মোহামেডানে তখন খেলেন এমেকা ও চিবুজার। এমেকা সম্ভবত চিমাকে বলেছিলেন, ‘তুমি ওর পা ভাঙার কথা বলছ তো, ওকে ভালোভাবে জানলে এটা বলতে না।’
সেদিন কলকাতার ধারাভাষ্যকারেরা বলেছিলেন, ‘চিমার মতো খেলোয়াড় বোতলবন্দী হয়ে গেল কাইজারের (কায়সার) কাছে!’ সেই দিনটিতে ফিরে কায়সারও রোমাঞ্চিত, ‘চিমা বল ধরার আগেই ট্যাকলিং করেছি। ও একটা টান দিত। এটা রিড করে বল ক্লিয়ার করে দিয়েছি। কোনো কার্ড খাইনি। আমার লাইফেই আসলে কার্ড নেই।’
ব্যাংককে খেলতে গিয়ে রুমমেট ছাইদ হাসান কানন হোটেলেই ছবি তুলবেন কায়সারের। ছবি তুলতে গিয়ে জানালার পাশে ফাইবারের ছাদ ভেঙে কায়সার পড়লেন এক ফ্লোর নিচে! টিনশেড নয়, ওটা ছিল পাতলা ফাইবারের ছাদ। পাঁচ তারকা হোটেলের প্লেট-বাসন ধোয়ার কাজ ওখানে করতেন মহিলারা। কায়সার পড়লেন কিনা তাঁদেরই ওপর!
মাঠে একবার আয়াজ খুব ডিস্টার্ব করছিলেন এমেকাকে। প্যান্ট-জার্সি ধরে টান দিচ্ছিলেন। এমেকা বিরক্ত হয়ে কায়সার হামিদকে বললেন, ‘আয়াজ ইজ ইউর ফ্রেন্ড। হি ডিস্টার্ব মি। প্লিজ ওয়ার্নিং হিম।’
কায়সার আয়াজকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুই এমেকাকে ডিস্টার্ব করছিস কেন?’ আয়াজের পরিষ্কার জবাব, ‘এটাই আজ আমার দায়িত্ব। এমেকাকে উত্তেজিত করব যেন সে খেলতে না পারে। কাজটা না করলে পরের ম্যাচে একাদশে জায়গা পাব না।’
চতুর এমেকা এরপর কনুইয়ের গুঁতায় ফেলে দিলেন আয়াজকে। আয়াজ কাতরাচ্ছেন, কিন্তু কাণ্ডটা যে এমেকা করেছেন, রেফারি তা দেখেননি। কায়সার ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিলেন অন্যদিকে, ‘আয়াজ মৃগীরোগী, তাই কাতরাচ্ছেন!’ অন্যরা যতই বলেন, এমেকা মেরেছেন, কায়সার বলেন, ‘ধুর, তোমরা আর কথা পাও না। কে মারবে ওকে? মৃগীরোগী...বুঝলা। জুতা-টুতা ছোঁয়ালে ঠিক হয়ে যাবে!’ শেষ পর্যন্ত আয়াজকে তুলে নামাতে হলো অন্য খেলোয়াড়কে।
কায়সার হামিদ মানে গম্ভীর পরিস্থিতি মুহূর্তেই হালকা। দুষ্টুমিকে একটা ব্র্যান্ড বানিয়ে ফেলেন তিনি। প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকার বল নিয়ে এলে তাঁকে বলতেন, ‘শুট...শুট...শুট।’ খেলোয়াড়েরা শুট নিতেন। কায়সারের শ্রমও কমে যেত। তবে পেছন থেকে রেগে যেতেন গোলরক্ষক কানন।
সাইফুল বারী টিটুর স্মৃতিতে আছে একটা ঘটনা, ‘আমি তখন ধানমন্ডিতে, মোহামেডানের সঙ্গে ম্যাচ। কায়সার ভাই, এমেকাসহ বড় তারকারা মোহামেডানে। বল পেলাম বক্সের বাইরে, কায়সার ভাই তখনো বলছিলেন, ‘শুট...শুট...শুট’। শট নিয়ে ফেললাম, লাগল কিনা বারে!’ শুট...শুট...শুট শব্দ কানে না এলে হয়তো বলটা জালেই যেত!
মোহামেডান-অগ্রণী ব্যাংক ম্যাচ। কায়সার হামিদের বুকে একদিন কনুই মেরে দিলেন শফিকুল কাদের মুন্না বা ছোট মুন্না। ক্ষুব্ধ কায়সার নীরবে ‘অপরাধী’ মুন্নাকে ধাওয়া করতে লাগলেন। মুন্না যেদিকে যান, কায়সারও দৌড়ান সেদিকে। একপর্যায়ে মুন্না সাইফুল বারীকে বললেন, ‘দোস্ত, আমাকে রক্ষা কর।’ কায়সার মজা করে ছোট মুন্নাকে বললেন, ‘তোকে ঢাকা শহরের যেখানেই পাব, গুলি করব!’
একবার চিত্রবাংলার এক সাংবাদিক এলেন মোহামেডান ক্লাবে। সাক্ষাৎকার নেবেন ইমতিয়াজ সুলতান জনি, কায়সার হামিদ, টিটু ও নকীবের। কায়সার তখন গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হলো সেখানেই। শাওয়ারের পাশে একটা চেয়ার এনে দেওয়া হলো ওই সাংবাদিককে। টিটু সাংবাদিককে বললেন, ‘আমাদের সাক্ষাৎকারটা আমাদের মুখে শুনে তবেই লিখবেন।’
কিন্তু চিত্রবাংলায় ছাপা হওয়ার পর সবার মাথায় হাত! ছাপা হলো, টিটু বিয়ে করতে চেয়েছেন, কিন্তু পরিবার রাজি হয়নি বলে তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন! জনির কথা লেখা হলো, ধানমন্ডি লেকে প্রেমিকাসহ আটক জনি! অথচ তাঁদের সঙ্গে ওই সাংবাদিকের কথাই হয়নি!
আসলে সাংবাদিককে সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলেন কায়সার হামিদ। তাঁর মুখে শুনেই নাকি লিখে দেন ওই সাংবাদিক! এমন অবিশ্বাস্য সব মজা করতেন কায়সার।
একবার মামুন জোয়ার্দ্দার গোসল করছেন। গাউসকে কায়সার হামিদ বললেন, ‘দরজা একটু ঠেলা দিবা, বাকিটা আমার কাজ।’ দরজা একটু ফাঁক হতেই ছবি তুলে ফেলেন কায়সার। রাতেই ছবিটা প্রিন্ট করে নিয়ে এসে তিনি জোয়ার্দ্দারকে খেপান, ‘ঢাকা শহর তোর এই পোস্টার দিয়ে ছেয়ে ফেলব।’ এমন সব মজা করতেন কায়সার হামিদ।
জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খুলনাকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। খুলনার আসলাম, রুমিদের মতো ফরোয়ার্ডকে রুখতে গিয়ে ঢাবির ডিফেন্ডার কায়সার হামিদের অবস্থা খারাপ। বাজে মাঠে আসলাম-রুমিকে স্লাইডিং করতে গিয়ে তাঁর পা ছিলে গেছে। সেমিফাইনালে পাওয়া সেই ব্যথা ফাইনালে আরও বেড়েছে।
ময়মনসিংহ জয় করে ফেরার পথে নিজের লাল জিপটা চালাতে বললেন কাননকে। কানন তখন গাড়ি চালানোয় অত এক্সপার্ট ছিলেন না। গাড়ি চলছে। টঙ্গীর পর থেকে একটা বাস কায়সারদের গাড়িকে সাইড দিচ্ছে না। হর্ন দেওয়া হচ্ছে, তবু লাভ হলো না।
কায়সার বলে যান ঘটনাটা, ‘অবশেষে উত্তরা ঢোকার পর সে সাইড দিলে কাননকে বললাম, গাড়িটা থামা। হেলপার নামলে জিজ্ঞাসা করলাম, সাইড দিচ্ছিস না কেন? সে বলল, “ওই মিয়া, সাইড কই দিমু?”’ শুনে একটা গালি দিয়ে আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি ছুড়লেন কায়সার! ‘ও বাবা’, ‘ও মা’ বলে চিৎকার দিয়ে হেলপার দিল দৌড়! এক বাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে গেলে কায়সার ভাবলেন, গুলিটুলি লাগল কি না! বাসের দিকে তাকিয়ে দেখেন, ড্রাইভার নেই। বিপদের আঁচ পেয়ে কাননকে বললেন, ‘গাড়ি টান দে।’
দুই-তিন দিন পর মোহামেডান ক্লাবের গেটম্যান কায়সারকে বললেন, ‘একজন পুলিশ অফিসার এসেছেন।’ ‘পাঠাও রুমে।’ কায়সার ভাবছিলেন, ঘটনা কী? ওই হেলপার মারাটারা গেছে? কিন্তু পুলিশ অফিসারের কণ্ঠ বিনয়ী, ‘ভাই, ওই দিন কোনো সমস্যা হয়েছিল?’
‘কোন দিন? কী সমস্যা, বলেন তো?’
কায়সারের প্রশ্নে পুলিশ অফিসার বলেন, ‘না ভাই, ভুল হলে মাফ করে দিয়েন।’
পরে জানা গেল, ওই বাসটার মালিক পুলিশের সার্জেন্ট বা ওসি। কায়সারের দাবি, সম্ভবত অবৈধ উপার্জনে কেনা ছিল বাসটা, তাই আর বাড়াবাড়ি করেনি পুলিশ।
বিদেশে খেলে এসে ঢাকায় নেমেছে মোহামেডান দল। গাড়িতে মোহামেডানের সাধারণ সম্পাদক শেখ আকমল হোসেন, পেছনে কায়সার। হঠাৎ রাস্তায় গাড়ির দরজা খুলে পা নিচে নামিয়ে দিয়ে কায়সার বলে যান, ‘ভাই টাকা বাড়ান, টাকা বাড়ান। নইলে কিন্তু লাফ দেব গাড়ি থেকে।’
শেখ আকমল ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘এই কায়সার, কী করছ...কী করছ। আচ্ছা, আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি।’
এমন দুষ্টু ছিলেন রাফ অ্যান্ড টাফ ডিফেন্ডার কায়সার হামিদ!
কায়সার হামিদ। দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা স্টপার। মোহামেডানের হয়ে পাঁচটি লিগ জিতেছেন: ১৯৮৬, ’৮৭, ’৮৮, ’৯৩, ’৯৬। জাতীয় দলে খেলেছেন ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত। সাতটি সাফ গেমস ও তিনটি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ’৮৯ সালে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপে লাল দলের হয়ে এবং ’৯৩ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নেতৃত্ব দেন। মোহামেডানের অধিনায়ক ছিলেন ’৮৯-’৯০ মৌসুমে। কাঁপিয়েছেন কলকাতার মাঠও। কলকাতা মোহামেডানের জার্সিতে খেলেছেন ১৯৮৭, ’৮৮, ’৯০, ’৯১ সালে।