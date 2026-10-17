মেসি–পরবর্তী যুগের শুরুতে প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত আর্জেন্টিনার

মেসি–পরবর্তী যুগ! গত আগস্টে লিওনেল মেসি আর্জেন্টিনা জাতীয় দল ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই কথাটা বেশ আলোচিত হচ্ছে। মাঠে সেই সময়টা শুরু হচ্ছে নভেম্বরে ফিফা আন্তর্জাতিক আর্জেন্টিনার দুটি প্রীতি ম্যাচ দিয়ে।
চলতি মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলেন মেসি। এরপর অপেক্ষা ছিল নভেম্বরের প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ঠিক হওয়ার। গতকাল তা নিজেদের ওয়েবসাইটে জানায় আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। বুয়েনস এইরেসে আগামী ১৩ নভেম্বর ‘রিও দে লা প্লাতা’ ডার্বিতে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। মাঝে তিন দিন বিরতির পর ১৭ নভেম্বর কর্দোবায় দ্বিতীয় ম্যাচে লিওনেল স্কালোনির দলের প্রতিপক্ষ কোস্টারিকা।
মেসির অবসর নেওয়ার পর উরুগুয়ে ম্যাচ দিয়ে তাঁকে ছাড়াই পথচলা শুরু করবে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। ম্যাচের ভেন্যু আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো ঠিক না হলেও আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ‘ক্ল্যারিন’ জানিয়েছে, বোকা জুনিয়র্সের স্টেডিয়াম লা বোমবোনেরায় হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেটা হলে তিন বছর পর এই মাঠে ফিরবে আর্জেন্টিনা দল। ২০২৩ সালের ১৬ নভেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এ মাঠে উরুগুয়ের বিপক্ষে ২–০ গোলে হেরেছিল স্কালোনির দল।
টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর সেটা ছিল আর্জেন্টিনার প্রথম হার। শুধু তা–ই নয়, সেটা বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথম হার এবং স্কালোনির অধীনে বিশ্বকাপ বাছাইয়েও আর্জেন্টিনার প্রথম হার। এবার সেই একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ভিন্ন প্রেক্ষাপট। মেসি নেই, কোচ স্কালোনিও দল পুর্নগঠন করছেন। অর্থাৎ স্কোয়াডের কয়েকজনকে নতুন দায়িত্ব নিতে হবে।
কর্দোবায় কোস্টারিকা ম্যাচের ভেন্যুও আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হয়নি। তবে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, মারিও কেম্পেস স্টেডিয়ামেই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। চলতি মাসেই এ মাঠে বলিভিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ জিতেছে আর্জেন্টিনা। সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর সেটা ছিল আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ।
চলতি বছর এটাই ফিফার শেষ আন্তর্জাতিক বিরতি। যেখানে মেসির অনুপস্থিতিতে আর্জেন্টিনার অধিনায়কের আর্মব্যান্ড উঠবে ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর বাহুতে। মেসির ১০ নম্বর জার্সির উত্তরাধিকারের ফয়সালা হয়নি এখনো। আর্জেন্টিনা দলের ম্যানেজমেন্ট অবশ্য তাড়াহুড়া করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চায় না।
চলতি মাসে বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বেনিনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সি তুলে রাখেন মেসি। একই ম্যাচে নিকোলাস ওতামেন্দিও অবসর নেন। ২০২৭ সালের মার্চে বিশ্বকাপ বাছাই শুরুর আগে নভেম্বরের দুটি প্রীতি ম্যাচে স্কোয়াড যাচাইয়ের সুযোগ পাচ্ছেন স্কালোনি। আর্জেন্টিনা অবশ্য সহ–আয়োজক হিসেবে আগেই ২০৩০ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে।