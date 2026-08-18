২০৩০ পর্যন্ত বার্সেলোনায় রদ্রি

স্পেন অধিনায়ক রদ্রিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে ভেড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বার্সেলোনা। মঙ্গলবার রদ্রিকে চুক্তিবদ্ধ করার মাধ্যমে বিশ্বকাপজয়ী তারকাদের নিয়ে গড়া দলে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়কেও যুক্ত করল কাতালান ক্লাবটি।
ম্যানচেস্টার সিটির পাঠ চুকিয়ে বার্সায় যোগ দিলেন এই মিডফিল্ডার, যার নেতৃত্বে গত মাসে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছে স্পেন। বার্সেলোনায় জাতীয় দলের সতীর্থ লামিনে ইয়ামাল, দানি ওলমো, পাউ কুবারসি, গাভি ও পেদ্রিদের সঙ্গে এখন ক্লাব ফুটবলেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলবেন তিনি।
বার্সেলোনা জানিয়েছে, ৩০ বছর বয়সী রদ্রির সঙ্গে ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি দুই ক্লাবের মধ্যে দলবদলের সব বিবরণ চূড়ান্ত করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে খবরটি প্রকাশ করা হয়।
দলবদলের বিষয়ে অবগত একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে রোববার একটি বার্তা সংস্থাকে জানিয়েছিল রদ্রির জন্য ৭ কোটি ৬৫ লাখ ইউরো (প্রায় ১০৮০ কোটি টাকা) দিতে সম্মত হয়েছে বার্সেলোনা। অবশ্য চুক্তির আর্থিক বিষয়াদি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।
ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আর এক বছর বাকি থাকা রদ্রি সোমবার বার্সেলোনায় পৌঁছে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এই ক্লাবে খেলাকে ‘স্বপ্ন’ বলে বর্ণনা করেন তিনি।
বিমানবন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের সংক্ষেপে রদ্রি বলেন, ‘এখানে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। বার্সেলোনার হয়ে খেলা আমার জন্য একটি স্বপ্নের মতো। সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি রোমাঞ্চিত, যাদের অনেকের সঙ্গেই আমার আগে থেকে পরিচয় আছে। এখন কাজ শুরু করার এবং মাঠে নিজের সেরাটা দেওয়ার সময়।’
শুরুর দিকে রদ্রিকে দলে ভেড়াতে আগ্রহ দেখিয়েছিল বার্সেলোনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদও। তবে ব্যালন ডি’অর জয়ী রদ্রি বেছে নিলেন বার্সাকে।