চেলসি কোচ হতে পারেন কে

নতুন বছর নতুন আনন্দ নিয়ে আসে, কিন্তু স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে নিয়ে এল সেই পুরোনো দীর্ঘশ্বাস। চেলসি আর কোচ ছাঁটাই—ফুটবল বিশ্বে এর চেয়ে ধ্রুব সত্য আর কী আছে! ২০২৪ সালের গ্রীষ্মে অনেকটা বুকভরা আশা নিয়ে এনজো মারেসকাকে নিয়োগ দিয়েছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। লক্ষ্য ছিল ক্লাবে স্থিতিশীলতা ফেরানো। মারেসকা ক্লাব বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন, উয়েফা কনফারেন্স লিগও; কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। বোর্ড আর কোচের ‘ইগোর’ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত মারেসকাকেই বিদায় নিতে হলো।
প্রিমিয়ার লিগে টেবিলের পাঁচ নম্বরে থাকলেও সাম্প্রতিককালে কোবহামের (চেলসির ট্রেনিং গ্রাউন্ড) ভেতরটা বেশ গুমোট। স্পোর্টিং ডিরেক্টরদের সঙ্গে মারেসকার সম্পর্কটা ইদানীং বিষিয়ে উঠেছিল। তবে কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয় বোর্নমাউথের বিপক্ষে ২-২ ড্রয়ের পরের ঘটনা। সেদিন সংবাদ সম্মেলনে যেতে রাজি হননি এই ইতালিয়ান কোচ। ব্যস, হর্তাকর্তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল সেখানেই। বিদায় করে দেওয়া হলো তাঁকে।
এখন প্রশ্ন হলো, চেলসির এই টালমাটাল নৌকার হাল ধরবেন কে? গুঞ্জন ডালপালা মেলছে তিনজনকে ঘিরে:
সবচেয়ে যৌক্তিক কিন্তু কিছুটা বিতর্কিত নাম। চেলসির মালিকপক্ষের হাতে থাকা আরেক ক্লাব স্ট্রাসবার্গে রোজনিয়র এখন রীতিমতো জাদুকর। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে অন্যতম তরুণ এক দল নিয়ে ফরাসি লিগে স্ট্রাসবার্গকে সাত নম্বরে টেনে তুলেছেন তিনি। মালিকপক্ষের ‘ফিলোসফি’ তাঁর নখদর্পণে, তরুণদের নিয়ে কাজ করতে দক্ষ। আর মারেসকার কাছে যা চেয়েছিল বোর্ড, সেই পজেশনভিত্তিক ফুটবলটাও ভালোই খেলাতে পারেন রোজনিয়র।
এটি হবে বেশ রোমান্টিক এক পছন্দ। ইতালিয়ান ক্লাব কোমোকে সিরি-আ’তে তুলে এনে অসাধ্য সাধন করেছেন সাবেক এই চেলসি তারকা। ২০২৫ সালজুড়েই পুঁচকে কোমোকে টেবিলের ওপরের দিকে রেখেছেন ফ্যাব্রিগাস। চেলসির ডিএনএ তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ড্রেসিংরুমে তাঁর সম্মানের জায়গাটা হিমালয় সমান। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগের মতো বড় মঞ্চে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা না থাকাটা যা একটু চিন্তার বিষয়।
তাৎক্ষণিক সাফল্যের নিশ্চয়তা চাইলে গ্লাজনারই সেরা বাজি। ২০২৫ সালে ক্রিস্টাল প্যালেসকে এফএ কাপ আর কমিউনিটি শিল্ড জিতিয়ে তিনি রূপকথা লিখেছেন বলা যায়। প্যালেসের সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬-এ, আর তিনি সেটা বাড়াতেও আগ্রহী নন। গ্লাজনারের হাই-প্রেসিং ৩-৪-৩ ফরম্যাট চেলসির বর্তমান স্কোয়াডের জন্য বেশ মানানসই। বিশেষ করে রিস জেমস বা মালো গুস্টোদের মতো উইং-ব্যাকদের সেরাটা বের করে আনতে তিনি হতে পারেন দারুণ পছন্দ।