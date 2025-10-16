বরখাস্ত হতে হলো ‘ব্যর্থ’ ক্লাইভার্টকে

ইন্দোনেশিয়াকে বিশ্বকাপে তুলতে না পারায় ১০ মাসেই প্রধান কোচের চাকরি হারালেন ডাচ কিংবদন্তি প্যাট্রিক ক্লাইভার্ট।
অল ইন্দোনেশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (পিএসএসআই) সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছিলেন প্যাট্রিক ক্লাইভার্ট। কিন্তু ১০ মাসেই ইন্দোনেশিয়া ছাড়তে হচ্ছে ডাচ কিংবদন্তিকে। কারণ, ডাচ তাঁর কোচিংয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশটি।
এ মাসে এশিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের চতুর্থ রাউন্ডে সৌদি আরব ও ইরাকের বিপক্ষে খেলেছে ইন্দোনেশিয়া। ক্লাইভার্টের দল দুটি ম্যাচেই হেরে যাওয়ায় আগামী বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে।
পিএসএসআই গতকাল জানিয়েছে, পারস্পরিক সমঝোতায় ক্লাইভার্টের সঙ্গে তারা চুক্তি বাতিল করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘খোলামেলা ও গঠনমূলক আলোচনার পর দুই পক্ষই সম্পর্ক শেষ করার ব্যাপারে একমত হয়েছে। এটি জাতীয় ফুটবলের কোচিং ও উন্নয়ন কর্মসূচির সামগ্রিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে নেওয়া সিদ্ধান্ত।’
এ বছরের শুরুতে বিশ্বকাপ বাছাই চলাকালীন ক্লাইভার্টকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল পিএসএসআই। বার্সেলোনা, এসি মিলান, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সাবেক এই স্ট্রাইকারের অধীন দশ মাসে ৮ ম্যাচ খেলেছে ইন্দোনেশিয়া। তিনটি ম্যাচ জিতলেও হেরেছে চারটিতে এবং আরেকটি ম্যাচ ড্র করেছে।
ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে ক্লাইভার্ট ইন্দোনেশিয়া জাতীয় দলের সঙ্গে কাটানো সময়কে বর্ণনা করেছেন ‘একটি অবিস্মরণীয় যাত্রা’ হিসেবে। ৪৯ বছর বয়সী ডাচ কোচ লিখেছেন, ‘বিশ্বকাপে যেতে না পারায় আমি খুব হতাশ এবং দুঃখিত। তবে আমরা একসঙ্গে যা গড়ে তুলেছি, তার জন্য আমি সব সময় গর্বিত থাকব।’
হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন ক্লাইভার্ট, ‘সৌদি আরব ও ইরাকের বিপক্ষে হার আমাদের জন্য তিক্ত শিক্ষা। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা আমাদের বড় স্বপ্নের কথাও মনে করিয়ে দেয়। প্রধান কোচ হিসেবে আমি এর সম্পূর্ণ দায়ভার নিচ্ছি।’
ক্লাইভার্ট ইন্দোনেশিয়ার কোচ হওয়ার পর দেশটির ফুটবল ফেডারেশন ইউরোপে জন্ম নেওয়া ইন্দোনেশিয়ান বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের নাগরিকত্ব দিয়ে জাতীয় দলে ভেড়াতে থাকে।
এমন পদক্ষেপের ফলেই দলটি ১৯৩৮ সালের পর (সেবার ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ নামে খেলেছিল) প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। স্বপ্ন দেখছিল বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্যায় পেরিয়ে মূল পর্বে খেলার।
সেই স্বপ্ন পূরণে জাতীয় ফুটবলের পেছনে বিশাল অঙ্কের অর্থও ব্যয় করেছে ইন্দোনেশিয়া। ক্লাইভার্টকে কোচ বানানোও ছিল সেই পরিকল্পনার অংশ। কিন্তু শেষ ধাপে ব্যর্থ ক্লাইভার্ট ও তাঁর দল। এ কারণেই ‘অকালে’ বরখাস্ত হতে হলো ক্লাইভার্টকে।