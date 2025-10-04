জিতল ইউনাইটেড, আপাতত ‘বাঁচল’ আমোরিমের চাকরিও

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বাজে ফর্ম চলতে থাকলে চাকরিটা থাকবে না, ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে রাখঢাক না রেখেই এমন কথা বলেছিলেন রুবেন আমোরিম। কদিন পরে যা-ই হোক, আপাতত চাকরিটা ‘বেঁচে গেছে’ পর্তুগিজ কোচের। আজ প্রিমিয়ার লিগে সান্দারল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
ওল্ড ট্রাফোর্ডের ম্যাচটিতে ইউনাইটেডের তিন পয়েন্ট এনে দেওয়া জয়ে গোল করেছেন ম্যাসন মাউন্ট ও বেনিয়ামিন সেসকো। এ নিয়ে লিগে ঘরের মাঠে টানা তিন ম্যাচ জিতল ইউনাইটেড। ২০২৩ সালের আগস্টের পর গত দুই বছরে যা আর দেখা যায়নি।
আজকের ম্যাচটি ছিল ইউনাইটেডের ডাগআউটে আমোরিমের ৫০তম। মাইলফলকের ম্যাচে শুরুতেই গোল হজম করতে পারত ইউনাইটেড। চতুর্থ মিনিটে সান্ডারল্যান্ডের বার্টান্ড ত্রাওর বক্সের সামনে ফাঁকায় বল পেয়েও পা ছোঁয়াতে পারেননি। সূবর্ণ সুযোগ নষ্টের কয়েক মিনিট পরই খেসারত দিতে হয় সফরকারীদের।
৮ মিনিটের সময় ব্রায়ান এমবিউমোর কাছ থেকে পাওয়া বল জালে জড়িয়ে ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন মাউন্ট। প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেডের জার্সিতে ওল্ড ট্রাফোর্ডে তাঁর প্রথম গোল এটি, সব মিলিয়ে তৃতীয় গোল। এই গোলটি ইউনাইটেড খেলোয়াড়দের টানা ১৮টি পাসের ফসল।
ইউনাইটেড দ্বিতীয় গোল পায় ৩১তম মিনিটে, সেসকোর সৌজন্যে। লাইপজিগ থেকে আসা এই স্লোভেনিয়ান ব্রেন্টফোর্ডের পর টানা দ্বিতীয় ম্যাচে গোল করলেন।
এ দিকে ইউনাইটেডের জয়ের দিনে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আর্সেনালও। ডেকলান রাইস ও বুকায়ো সাকার গোলে ওয়েস্ট হামকে ২-০ গোলে হারিয়েছে মিকেল আরতেতার দল। রাইসের গোলটি এসেছে ৩৮ মিনিটে, সাকারটি ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে।
ওয়েস্টহামকে হারিয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে আর্সেনাল। ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট দলটির। ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা লিভারপুল আজ চেলসির মুখোমুখি হচ্ছে। এ দিকে ৭ ম্যাচে তিন জয় তোলা ইউনাইটেড এখন পয়েন্ট তালিকার ৮ নম্বরে (১০ পয়েন্ট)।