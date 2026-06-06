প্রথম আধা ঘণ্টায় গোল নেই

কোনো দলই গোল পাচ্ছে না। বাংলাদেশ, ভারত দুই দলই একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছে। সবচেয়ে ভালো সুযোগটি সম্ভবতই ভারতই পেয়েছে, কিন্তু আস্তাম ওরাওন তা কাজে লাগাতে পারেননি।
বাংলাদেশ ০:০ ভারত
ম্যাচের ১৬তম মিনিটে গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে ভারতও। নির্মলা দেবীর শট মিলি আক্তার এগিয়ে এসে ধরতে চাইলেও হাতে নিতে পারেননি। এরপর ভালোভাবে বল বিপদমুক্ত করতে পারেননি কোহাতি কিসুকও।
ভালো সুযোগ ছিল আস্তাম ওরাওনের সামনে। পারতেন বাংলাদেশের ডিফেন্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে ফাঁকা জালে বল জড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু শটটি ঠিকঠাক নিতে না পারায় বল গোলপোস্টের বাইরে চলে যায়।
বাংলাদেশ ০:০ ভারত
দুই মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয়বার গোলের সুযোগ নষ্ট করল বাংলাদেশ। এবার তহুরা।
বক্সের সামনে বল পাওয়ার পর ভারতীয় গোলকিপারকে প্রায় একা পেয়ে গিয়েছিলেন। তবে জুলি কিশান এসে তাঁকে শেষ শট নিতে দেননি। তার আগে তহুরাও বল নিয়ন্ত্রণে নিতে দুটি টাচে সময় একটু বেশি নিয়ে ফেলেছিলেন।
বাংলাদেশ ০:০ ভারত
১২তম মিনিটে গোলের সুযোগ হারিয়েছে বাংলাদেশ। বাঁ প্রান্ত থেকে ঋতুপর্ণা বল বাড়িয়েছিলেন গোলমুখে। খুব কাছাকাছি থাকলেও পা ছোঁয়াতে পারেননি শামসুন্নাহার।
বাংলাদেশ শুরুটা করেছে সতর্ক ফুটবলে। নিজেদের জাল আগলে রাখার দিকেই বেশি মনোযোগ দেখা যাচ্ছে। প্রথম পাঁচ মিনিটে একটাই শট হয়েছে, সেটি নিয়েছেন ভারতের সানফিদা ননগ্রুম। তবে সেটি পোস্টের ওপর দিয়ে চলে গেছে। চতুর্থ মিনিটে আভেকা আটকাতে ফাউল করতে হয়েছে আফঈদা খন্দকারকে।
শিরোপানির্ধারণী ম্যাচ দেখতে জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে গ্যালারিতে অল্প কিছু ভারতীয় সমর্থক এসেছেন। এক প্রান্তে বাজানো হচ্ছে ব্যান্ড।
টুর্নামেন্টে ভারতের আগের ম্যাচগুলোতে দর্শক না আসায় ফাইনালের আগে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন দলটির কোচ।
বাংলাদেশ–ভারত: হেড টু হেড
মোট ম্যাচ: ১৩
ভারত জয়ী: ১০
বাংলাদেশ জয়ী: ২
ড্র: ১
দুটি পরিবর্তন এনে ফাইনালের একাদশ সাজিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার।
সেমিফাইনালের একাদশ থেকে মাঝমাঠের উমেলাহ মারমা আর ফরোয়ার্ড সুরভী আকন্দ প্রীতিকে বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের পরিবর্তে শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়েছেন দলের অন্যতম দুই সেরা ফরোয়ার্ড তহুরা খাতুন এবং শামসুন্নাহার জুনিয়র।
মিলি আক্তার (গোলরক্ষক), আফঈদা খন্দকার, কোহাতি কিসকু, মৌমিতা খাতুন, সুরভী আক্তার আফরিন, শামসুন্নাহার সিনিয়র, মারিয়া মান্দা, ঋতুপর্ণা চাকমা, আনিকা রানিয়া সিদ্দিকা, তহুরা খাতুন, শাসমুন্নাহার জুনিয়র।
ভারতের গোয়ায় অষ্টম সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি বাংলাদেশ–ভারত। গত দুবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের চোখ হ্যাটট্রিক শিরোপায়, আর টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত চায় শিরোপা পুনরুদ্ধার করতে।
এই ম্যাচের তাৎক্ষণিক ঘটনাপ্রবাহ জানতে চোখ রাখুন প্রথম আলো লাইভ ব্লগে। গোয়ার জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়াম থেকে যুক্ত আছেন প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলমও।