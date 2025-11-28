কাতারে ছোটদের বিশ্বকাপ জিতল পর্তুগাল, রোনালদোর অভিনন্দন

তিন বছর আগে কাতার থেকে হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছিল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে। সেখানে বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়েছিল পর্তুগাল। কিন্তু এবার রোনালদোকে ‘ছোট’দের পর্তুগাল আর হতাশ করেনি। কাতার থেকে ঠিকই বিশ্বকাপ জিতে বাড়ি ফিরেছে।
দোহার খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পর্তুগাল। প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ জিতল রোনালদোর দেশ। জয়ের পরপরই পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন আল নাসর তারকা। খেলোয়াড়দের গ্রাফিকস করা ছবির নিচে লেখেন, ‘জায়ান্টস! অভিনন্দন, বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা!’
বেনফিকার সেন্টার ফরোয়ার্ড আনিসিও কাবরাল ফাইনালে ৩২ মিনিটে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে গোল করেন। এ গোলকে পুঁজি করেই শেষ পর্যন্ত জিতেছে তারা। পর্তুগালের মতো অস্ট্রিয়াও এবার প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল।
ফাইনালে গোল করে পর্তুগালকে ট্রফি জেতানো কাবরাল টুর্নামেন্টে গোল করেছেন ৭টি। গোল্ডেন বুটজয়ী অস্ট্রিয়ার জোহানেস মোজের করেছেন ৮ গোল। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারের আসরই সবচেয়ে বড়। এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল টুর্নামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ১০০ ম্যাচে গোল হয়েছে ৩০০–এর বেশি।
গত জুনে অনূর্ধ্ব-১৭ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছে পর্তুগাল। ইউরোপ জয়ের পর এবার বিশ্বকাপও জিতে নিল পর্তুগালের ছোটরা।
এবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল ব্রাজিল, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও ইতালি। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে পর্তুগালের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেয় ব্রাজিল। অপর সেমিফাইনালে অস্ট্রিয়ার কাছে ২-০ গোলে হারে ইতালি। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে ব্রাজিলকে ৪-২ গোলে হারায় ইতালি।
অর্থাৎ সাফল্যের ক্রম অনুযায়ী, এবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে শীর্ষ তিনটি দলই ইউরোপের—পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও ইতালি। আর্জেন্টিনা শেষ ৩২ দলের লড়াইয়ে মেক্সিকোর কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয়। শেষ ষোলোয় সেই মেক্সিকোকে হারিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে পর্তুগাল।
আর্সেনালের সাবেক কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার বর্তমানে ফিফার বৈশ্বিক ফুটবল উন্নয়নের প্রধান। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের আয়োজক কাতারকে ‘ফুটবলের স্বর্গ’ বলেছেন তিনি। ওয়েঙ্গার এর পাশাপাশি আরও বলেন, ‘এই টুর্নামেন্ট বিশ্বের ফুটবল পাল্টে দেবে।’