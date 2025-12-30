খালেদা জিয়া
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে স্থগিত ফেডারেশন কাপ ও নারী ফুটবল লিগের ম্যাচ

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আজ সকালে চলে গেছেন না–ফেরার দেশে। তাঁর প্রয়াণে ক্রীড়াঙ্গনে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ছাড়াও দেশের অন্য সব ফেডারেশন শোক জানিয়েছে। এরই মধ্যে আজকের দিনে নির্ধারিত ফেডারেশন কাপের ম্যাচ স্থগিত করেছে বাফুফে।

ফেডারেশন কাপে আজকের সূচিতে দুটি ম্যাচ স্থগিত করেছে বাফুফে। নোয়াখালীতে আজ অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। সেই ফাইনালও আজ হবে না।

শুধু তা–ই নয়, হচ্ছে না নারী ফুটবল লিগে আজকের খেলাও। কমলাপুর স্টেডিয়ামে আজ লিগে তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল; বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি-সদ্য পুস্করিনী যুব স্পোর্টিং, কাছারিপাড়া-সিরাজ স্মৃতি সংঘ, ঢাকা রেঞ্জার্স-ফরাশগঞ্জ। বাফুফে পরে এই ম্যাচগুলোর সূচি প্রকাশ করবে।

বাফুফের সহসভাপতি ফাহাদ রহমান প্রথম আলোক বলেন, ‘আজকের সব আয়োজনই স্থগিত করা হয়েছে। আগামীকাল খেলা শুরু হবে কি না, এখনই বলা যাচ্ছে না। বেগম জিয়ার জানাজা হওয়ার কথা আগামীকাল। খেলা আবার কখন শুরু হবে বাফুফে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।’

