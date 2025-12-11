সৌদি আরবের লিগ নতুন করে ডাকছে সালাহকে

মোহাম্মদ সালাহর ওপর সৌদি লিগের ক্লাবগুলোর চোখ অনেক দিন ধরেই। এর আগে সালাহকে নিয়ে আল ইত্তিহাদসহ একাধিক ক্লাবের আগ্রহের কথাও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু লিভারপুলের সঙ্গে সালাহ এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা বিবেচনাও করেননি। এমনকি এ জন্য সৌদি লিগে ৮ হাজার কোটি টাকা আয়ের সুযোগও ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি সালাহ।
এর মধ্যে চলতি বছরের এপ্রিলে লিভারপুলের সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তিও নবায়ন করেন সালাহ। এই চুক্তির কারণে সৌদি ক্লাবগুলোর মিসরীয় তারকাকে পাওয়ার আশা আরও ম্লান হয়। কিন্তু গত কয়েক দিনে সালাহ–লিভারপুলের দ্বন্দ্বের ঘটনায় সৌদি ক্লাবগুলোর সালাহকে পাওয়ার আশা নতুন করে জেগে উঠেছে। ক্লাব ও কোচের বিরুদ্ধে সালাহর বিদ্রোহকে কাজে লাগিয়ে ফের মাঠে নামতে চাইছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবগুলো।
সম্প্রতি বাজে ফর্মের বৃত্তবন্দী লিভারপুল দলের একাদশে জায়গা হারান সালাহ। প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচে তাঁর জায়গা হয়েছে বেঞ্চে। যেখানে দুই ম্যাচে বদলি নামার সুযোগও হয়নি তাঁর। এর জেরে লিডস ইউনাইটেডের সঙ্গে লিভারপুলের ৩–৩ গোলে ড্রয়ের পর রীতিমতো বিদ্রোহ করে বসেন সালাহ।
সালাহ দাবি করেন, ক্লাবের ব্যর্থতায় তাঁকে বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে পড়ার কথাও নিশ্চিত করেন এই ফরোয়ার্ড। একই সঙ্গে জানুয়ারিতে ক্লাব ছাড়ার ইঙ্গিতও দিয়ে রাখেন তিনি। সালাহর এমন মন্তব্য সহজভাবে নেয়নি ক্লাব ও কোচ।
চ্যাম্পিয়নস লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ম্যাচে দল থেকে বাদ দেওয়া হয় তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে সালাহ লিভারপুলের হয়ে আর খেলবেন কি না তাও এখন অনিশ্চিত। আর এসবের মধ্যেই নতুন করে সামনে এল সালাহকে নিয়ে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবগুলোর আগ্রহের বিষয়টি। নিজেদের এই আগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৌদি লিগের প্রধান নির্বাহী ওমর মুগারবেল।
সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ফুটবল সম্মেলনে মুগারবেল বলেন, ‘মোহাম্মদ সালাহকে সৌদি লিগে স্বাগত জানানো হবে, তবে খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তি করা দায়িত্ব ক্লাবগুলোরই। নিশ্চিতভাবেই সালাহ আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা খেলোয়াড়দের একজন।’
এর আগে গত জানুয়ারিতে সৌদি প্রো লিগে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সালাহ বলেছিলেন, ‘আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না, কারণ ক্লাব আমাকে অন্য পথে নিয়ে যাবে।’ তবে সব ক্লাবই যে সালাহকে পেতে চায় তাও নয়। আল খলুদ ক্লাবের চেয়ারম্যান বেন হারবার্গ বলেন, সালাহ লিগের সঙ্গে ঠিক মানানসই নন।
হারবার্গ বলেন, ‘সাধারণ মানুষের মধ্যেও লিগে সালাহর আগমন নিয়ে অনেক গুঞ্জন আছে। তার বয়স এখন ৩৩। লিভারপুলে সে বড় অঙ্কের বেতন পেয়েছে, তার পর থেকে তার পারফরম্যান্সও ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত মাত্রার নিচে চলে গেছে। আমি নিশ্চিত, কিছু মানুষ তাকে তারকা হিসেবে পছন্দ করে, সে এ অঞ্চলের লোকও বটে। কিন্তু আমার মনে হয়, সে আমাদের লিগের সঙ্গে মানানসই নন।’
হারবার্গ যোগ করেন, ‘যদি তাকে এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের মধ্যে বেছে নিতে হতো, আমি ভিনিসিয়ুসকে বেছে নিতাম। আমি আশা করি আমরা সালাহর পরিবর্তে ২৫ বছরের তরুণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড়দের দিকে নজর দেব।’