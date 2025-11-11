হলুদ জ্বরের টিকা না নেওয়ায় আর্জেন্টিনা দল থেকে বাদ আলভারেজ, মলিনা ও সিমিওনে

অ্যাঙ্গোলা সফরে হুলিয়ান আলভারেজ, নাহুয়েল মলিনা ও জুলিয়ানো সিমিওনকে দলে রেখেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। কিন্তু আফ্রিকার দেশটিতে প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাওয়া হচ্ছে না এই তিন ফুটবলারের। নিয়ম অনুযায়ী হলুদ–জ্বরের টিকা না নেওয়ায় তাঁদের দল থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। অ্যাঙ্গোলায় প্রবেশের জন্য এই টিকা বাধ্যতামূলক।
আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে আতলেতিকো মাদ্রিদের এই তিন খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আতলেতিকো মাদ্রিদের তিন ফুটবলারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁরা অ্যাঙ্গোলায় প্রবেশের জন্য বাধ্যতামূলক হলুদ–জ্বর ভ্যাকসিন–সংক্রান্ত স্বাস্থ্য প্রক্রিয়াগুলো সময়মতো সম্পন্ন করতে পারেননি।’
অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৪ নভেম্বর লুয়ান্ডায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলবে স্বাগতিকেরা। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায়। স্পোর্টস নিউজ আফ্রিকা জানিয়েছে, এই ম্যাচ আয়োজনের জন্য অ্যাঙ্গোলা সরকার এএফএকে দিচ্ছে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ইউরো, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৭০ কোটি টাকা।
ডান হাঁটুতে চোটের কারণে এই ম্যাচে মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজকেও পাচ্ছেন না স্কালোনি। শেষ মুহূর্তে তিন নতুন খেলোয়াড়কে দলে টেনেছেন তিনি। বেলজিয়ান লিগের ইউনিয়ন এসজির ডিফেন্ডার কেভিন ম্যাক–অ্যালিস্টার, লিগামেন্টের চোট থেকে ফেরা ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেজ এবং অ্যাস্টন ভিলার (লেভারকুসেনে ধারে খেলছেন) অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার এমিলিও বুয়েন্দিয়াকে যুক্ত করেছেন আর্জেন্টিনা কোচ।
কেভিন ম্যাক–অ্যালিস্টার আর্জেন্টিনা দলের তারকা মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক–অ্যালিস্টারের ভাই। প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। লুয়ান্ডায় তাঁর অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা লিসান্দ্রো মার্তিনেজ শুধু অনুশীলনে অংশ নেবেন।
অ্যাঙ্গোলায় এ বছর নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এরপর মাঠে নামবে আগামী মার্চে। তখন ফিনালিসিমায় স্পেনের মুখোমুখি হবে স্কালোনির দল। আপাতত স্পেনে অনুশীলনে ব্যস্ত আর্জেন্টিনা। অ্যাঙ্গোলায় ম্যাচ শেষে ইউরোপে ফিরে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত অনুশীলন করবে দল।