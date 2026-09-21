সংবাদ সম্মেলনে ছবি প্রিন্ট করে নিয়ে এলেন মরিনিও, রেফারিং নিয়ে অসন্তোষ

সংবাদ সম্মেলনে এসে সাধারণত ম্যাচ নিয়ে কথা বলেন কোচরা। মাদ্রিদ ডার্বিতে হেরে যাওয়ার পর রিয়াল কোচ জোসে মরিনিও সেটাই করেছেন, তবে একটু অন্যভাবে। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ সংবাদ সম্মেলনে নিয়ে এলেন এ–ফোর কাগজে প্রিন্ট করা দুটি ছবি। তাঁর দাবি, ছবিতে থাকা দুই ফাউলের জন্য আতলেতিকো মাদ্রিদের খেলোয়াড়দের লাল কার্ড দেখা উচিত ছিল। ম্যাচ নিয়ে জানতে চাইলে সাংবাদিকদের সামনে সে ছবিই তুলে ধরেছেন মরিনিও।
রোববার মেত্রোপলিতানোয় মৌসুমের প্রথম মাদ্রিদ ডার্বিতে আতলেতিকোর কাছে ২-১ গোলে হারে রিয়াল। ৫০ মিনিটে ডিন হাউসেন ভিএআরের হস্তক্ষেপে লাল কার্ড দেখার পর বাকি সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে রিয়ালকে। কিন্তু প্রথমার্ধে আতলেতিকোর দুই খেলোয়াড়কে কেন লাল কার্ড দেখানো হয়নি, তা নিয়ে অসন্তুষ্ট মরিনিও।
সংবাদ সম্মেলনে ঢোকার পরই হাতে থাকা কাগজের দিকে ইঙ্গিত করেন মরিনিও। সেখানে ছিল প্রথমার্ধের দুটি বিতর্কিত ফাউলের ছবি। এরপর বলেন, ‘আমরা সংবাদ সম্মেলন বাদ দিতে পারি; কারণ, ম্যাচের গল্পটা এখানেই আছে।’
কাগজের ছবিগুলো তুলে ধরে মরিনিও বলেন, ‘ওগুলো দুটি পরিষ্কার লাল কার্ড ছিল। পরে ১১ জনের বিপক্ষে ১০ জন নিয়ে খেলতে আমাদের যে সমস্যায় পড়তে হয়েছে, তাতে ৫০ মিনিট ১১ জনের বিপক্ষে ৯ জন নিয়ে খেললে কী হতো, তা শুধু কল্পনা করতে পারি।’
মরিনিওর প্রথম অভিযোগ ৩৭ মিনিটের ঘটনা নিয়ে। রিয়ালের জুড বেলিংহাম ও আতলেতিকোর ক্রিস্টিয়ান রোমেরো বল দখলের চ্যালেঞ্জে জড়ালে বেলিংহামকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। তবে ভিএআর পর্যালোচনার পর বেলিংহামের কার্ড প্রত্যাহার করা হয় এবং রোমেরোকেও হলুদ কার্ড দেখানো হয়।
মরিনিওর মতে, রোমেরোর বুটের স্টাড বেলিংহামের হাঁটুতে আঘাত করেছিল, তাই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারকে লাল কার্ড দেখানো উচিত ছিল।
দ্বিতীয় ঘটনাটি লি কাং-ইন ও ফেদেরিকো ভালভের্দের মধ্যে সংঘর্ষ। দক্ষিণ কোরিয়ান মিডফিল্ডারের চ্যালেঞ্জকে সরাসরি লাল কার্ডের যোগ্য বলে মনে করেছেন মরিনিও। ওই ঘটনায় ভালভের্দের বাঁ গোড়ালিতে গুরুতর আঘাত লাগে বলে জানিয়েছে রিয়াল। পরে চোটের মাত্রা নির্ধারণে আরও পরীক্ষা করার কথা ছিল উরুগুইয়ান মিডফিল্ডারের।
রেফারিং নিয়ে সমালোচনার পাশাপাশি ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মরিনিও। তাঁর মতে, রেফারিং কমিটি এমন একজন রেফারিকে নিয়োগ দিয়েছে, যাঁর এই পর্যায়ের ম্যাচ পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই। তবে সিদ্ধান্তগুলো ইচ্ছাকৃত ছিল—এমন কথা সরাসরি বলতে চাননি মরিনিও, ‘আমি বিশ্বাস করতে চাই, এগুলো শুধুই ভুল। একজন কোচ যেমন ভুল করেন, একজন খেলোয়াড় যেমন ভুল করেন, তেমনই। আমি বিশ্বাস করতে চাই, রেফারি কমিটি ভুল করেছে।’
মরিনিওর এসব মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে বলেন, কোচদের বক্তব্য দেওয়ার সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন, ‘আমাদের অন্যদের মতামত, রেফারি ও সহকর্মীদের সম্মান করতে জানতে হবে। কেউ যখন সেই সম্মানের সীমা অতিক্রম করেন, তখন সেটা ঠিক নয়। সেই সীমা অতিক্রম করা যায় না।’
আতলেতিকোর কাছে হারে লা লিগা পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে রিয়াল। সাত ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে (২১) ৬ পয়েন্ট পিছিয়ে মরিনিও। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আতলেতিকো।