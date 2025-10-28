এবার লেবানিজ ক্লাবের কাছে হার কিংসের

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে এবার লেবানিজ ক্লাব আল আনসারের কাছে ৩–০ গোলে হেরেছে বসুন্ধরা কিংস।
কুয়েতের জাবের আল মুবারক আল হামাদ স্টেডিয়ামের ম্যাচে আজ আল আনসারের হয়ে একটি করে গোল করেছেন হিশেম খালফাল্লাহ, মোহাম্মদ হেবুস ও আবুবকর আকুকি।
শুক্রবার ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে কুয়েত স্পোর্টস ক্লাবের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস। গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানের ক্লাব আল সিবের কাছে ৩–২ গোলে হেরেছিল রাকিব হোসেন–তপু বর্মণরা।
প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেও কাজে লাগাতে পারেনি কিংস। উল্টো ম্যাচের ৪৩ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে তারা। মোহাম্মদ হেবুসের ক্রস থেকে দারুণ এক হেডে কিংসের জাল কাঁপান মিডফিল্ডার আকুকি।
৫২ মিনিটে ইমানুয়েল সানডের ডান পায়ের শট আল আনসারের রক্ষণদেয়ালে আটকা পড়ে। এর এক মিনিট পরই বক্সে তালগোল পাকিয়ে ফাউল করেন ইমানুয়েল টনি, রেফারি বাজান পেনাল্টির বাঁশি। তবে গোলকিপার মেহেদী হাসান রুখে দেন সেই পেনাল্টি।
৭৬ মিনিটে আবারও পেনাল্টি পায় আল আনসার। এই সুযোগ আর মিস করেননি খালফাল্লাহ। এরপর অনেকটা এলোমেলো ফুটবলই খেলতে শুরু করে কিংস। ম্যাচের যোগ করা সময়ে স্কোরলাইন ৩–০ করেন মোহাম্মদ হেবুস।