চট্টগ্রামে রোমাঞ্চকর শুরুর দিনে বিদায় চার দলের, শেষ আটের টিকিটের লড়াই কাল

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের তৃতীয় আসরের প্রথম দিনে জয় পেয়েছে ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি চট্টগ্রাম, চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। নকআউটভিত্তিক টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পর্বে ‘বাই’ পাওয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম আগামীকাল মাঠে নামবে। আগামীকালই ঠিক হবে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে কোন দুটি দল যাচ্ছে শেষ আটে।
অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি ও পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।
আজ প্রথম দুই ম্যাচেরই নিষ্পত্তি হয়েছে টাইব্রেকারে। প্রথম ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি চট্টগ্রাম টাইব্রেকারে ৫–৪ গোলে হারায় বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশকে। নির্ধারিত ৭০ মিনিটে ম্যাচ ছিল ১–১। দ্বিতীয় ম্যাচে গোলশূন্য ড্রর পর চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি টাইব্রেকারে ৫–৪ গোলে হারায় সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশকে। তৃতীয় ম্যাচে হয়েছে গোলবন্যা। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৬–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজিকে। দিনের শেষ ম্যাচে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় তুমুল লড়াইয়ের পর ১–০ গোলে জেতে পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিপক্ষে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এ টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে প্রথমবারের মতো।
প্রথম ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি চট্টগ্রামের ফরোয়ার্ড অন্তিম হোসেন সৈকত। পিছিয়ে পড়া দলকে গোল করে ম্যাচে ফেরান তিনি। ট্রাইব্রেকারেও গোল করেছেন। এ ম্যাচে তিনি ছিলেন দলের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক। দ্বিতীয় ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির গোলকিপার এশফাকুর রহমান তামিম। টাইব্রেকারে প্রতিপক্ষের একটি শট ফিরিয়ে দলকে জয় এনে দেন তিনি।
তৃতীয় ম্যাচে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরোয়ার্ড ইসমাইল কবির চৌধুরী দলের হয়ে একটি গোল করার পাশাপাশি দুটি গোলে সহায়তা করেছেন। শেষ ম্যাচে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয় আসে ফরোয়ার্ড এনামুল হক সোয়াইবের একমাত্র গোলে।
ম্যাচসেরার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া, ইস্পাহানি গ্রুপের চেয়ারম্যান মির্জা সালমান ইস্পাহানি, টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির প্রধান ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, টুর্নামেন্টের টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান ইমতিয়াজ সুলতান জনি, টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মামুনুল ইসলাম এবং জাহিদ হাসান এমিলি, ইস্পাহানি গ্রুপের আইটি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক কামাল উদ্দিন, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের বিপণন ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ নূর নবী এবং ইস্পাহানি গ্রুপের ফাইন্যান্স ও অ্যাকাউন্টসের জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান।
সকালে চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে উৎসবমুখর পরিবেশে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, ইমতিয়াজ সুলতান জনি, মামুনুল ইসলাম, জাহিদ হাসান এমিলি, মির্জা সালমান ইস্পাহানি, ইস্পাহানি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা শাকির ইস্পাহানি, চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব ও জেলা ক্রীড়া অফিসার আবদুল বারী এবং প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র।
উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্টের সম্প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলার সম্প্রচার ও অনুষ্ঠান উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ। ছিলেন চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. মীর মোহাম্মদ নুরুল আবসার, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম নছরুল কদির এবং সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার আ ফ ম মোদাচ্ছের আলী এবং প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলম।
টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দিয়ে জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘ইস্পাহানি–প্রথম আলো তোমাদের সামনে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। সেটি কাজে লাগাতে হবে। মনের আনন্দে খেলো, উপভোগ করো, নিজেকে মেলে ধরো।’
টুর্নামেন্টের তৃতীয় আসরে এবার অংশ নিচ্ছে মোট ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে ঢাকার ২৮টি, চট্টগ্রামের ১০টি এবং খুলনা ও রাজশাহীর ৪টি করে দল। দুই দিনের চট্টগ্রাম পর্ব শেষে ২৩ নভেম্বর রাজশাহীতে রাজশাহী মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়াম এবং খুলনায় ২৫ নভেম্বর খুলনা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা মাঠে ওই দুটি অঞ্চলের খেলা হবে। ২৮ নভেম্বর ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে শুরু হবে ঢাকার আঞ্চলিক পর্ব।