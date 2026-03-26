র্যাঙ্কিংয়েই ব্যবধান ছিল স্পষ্ট, যার ছাপ ফুটে উঠল মাঠেও।
ফিফা আন্তর্জাতিক ম্যাচে আজ ভিয়েতনামের কাছে ৩–০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ভিয়েতনামের অবস্থান ১০৩–এ, বাংলাদেশ ১৮১। বাংলাদেশ তিনটি গোল হজম করেছে প্রথমার্ধে। হ্যানয়ের হ্যাং ডে স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়ার্ধের ৪৫ মিনিটই স্বাগতিকদের আটকে দিয়েছে বাংলাদেশ।
শক্তিতে পার্থক্যের কারণে এমন হার অপ্রত্যাশিত না হলেও দুশ্চিন্তার জায়গা অবশ্য মিলিয়ে যায়নি। হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের জার্সি গায়ে চাপানোর এক বছর পেরিয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশ খেলেছে আটটি ম্যাচ। হার–জিতের দিকটা বাদ দিলে মাঠে অন্তত লড়াইটা দেখা গেছে বেশির ভাগ সময়ই। তবে আজ ভিয়েতনামের বিপক্ষে তেমন কিছু দেখা মেলেনি।
প্রথমার্ধে তিন গোল হজমের পর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ খানিকটা সতর্ক ফুটবল খেললেও গোলের সুযোগ খুব একটা তৈরি করতে পারেননি কেউ। হাভিয়ের কাবরেরাও তাঁর হাতে থাকা ফুটবলারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন। তবু হারের তিক্ততা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হলো বাংলাদেশকে।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই একাদশে দুই পরিবর্তন আনেন বাংলাদেশ কোচ। মিরাজুল ইসলামের জায়গায় শেখ মোরছালিন আর ফাহামিদুল ইসলামের জায়গায় শাহরিয়ার ইমনকে নামান। তবু আক্রমণেও গতি ফেরেনি৷ মাঝেমধ্যে মাঝমাঠ থেকে বলের জোগান দিয়েছেন হামজা-শমিত সোমরা। কিন্তু সে সবের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি বাংলাদেশের ফরোয়ার্ডরা। বিপরীতে ভিয়েতনাম নিয়মিতই আক্রমণ করে গেছে। ৫৪ মিনিটে প্রতিপক্ষের ফ্রি–কিক বাংলাদেশের রক্ষণ দেয়ালে আটকা পড়ে। ৬৫ মিনিটে স্বাগতিকদের আরেকটি গোছানো আক্রমণ অফসাইডে কাটা পড়ে।
৬৯ মিনিটে আরও দুই পরিবর্তন আনেন কাবরেরা। নামানো হয় বিশ্বনাথ ঘোষ ও সুমন রেজাকে। মাঠ ছাড়েন সাদ উদ্দিন এবং ফয়সাল আহমেদ। এর তিন মিনিট পরই ভিয়েতনামের চমৎকার একটি আক্রমণ পোস্ট ছেড়ে এসেই প্রতিহত করেন গোলকিপার মেহেদী হাসান। ৭৮ মিনিটে বাংলাদেশ আরও দুই পরিবর্তন আনে। জামাল ভূঁইয়া, রহমত মিয়াদের জায়গা করে দিতে তুলে নেওয়া হয় জায়ান আহমেদ ও সোহেল রানাকে। ম্যাচে বাংলাদেশের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে ভালো মুহূর্ত ৮৬ মিনিটে হামজার প্রচেষ্টা। সুমন রেজার ক্রসে শূন্যে লাফিয়ে ব্যাক হিলে লক্ষ্য খোঁজার চেষ্টা করলেও তা অবশ্য কাজে লাগেনি।
এর আগে ম্যাচের প্রথমার্ধে অষ্টম মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। ভিয়েতনামের ডিফেন্ডার শুয়ং তিয়েন আইনের কর্নার থেকে আসা বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে জায়ান উল্টো নিজেদের জালেই বল পাঠিয়ে দেন। ১৮ মিনিটে ভিয়েতনাম ব্যবধান দ্বিগুণ করে প্যাম চুন মানের গোলে। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল হেডে জালে জড়ান তিনি। আর ৩৮ মিনিটে স্কোরলাইন ৩–০ করেন মিডফিল্ডার হাই লং।
শেষ পর্যন্ত এই স্কোরলাইনেই বেজেছে ম্যাচের শেষ বাঁশি।
বাংলাদেশ দল: মেহেদী হাসান (গোলকিপার), শাকিল আহাদ, তারিক কাজী, জায়ান আহমেদ (রহমত মিয়া, ৭৮’), সাদ উদ্দিন (বিশ্বনাথ ঘোষ, ৬৯’), হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা (জামাল ভূঁইয়া, ৭৮’), শমিত সোম, মিরাজুল ইসলাম (শেখ মোরছালিন, ৪৬’), ফয়সাল আহমেদ (সুমন রেজা, ৬৯’) ও ফাহামিদুল ইসলাম (শাহরিয়ার ইমন, ৪৬’)।