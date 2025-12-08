টুডুর হ্যাটট্রিকে শেষ দল হিসেবে সেমিফাইনালে গণ বিশ্ববিদ্যালয়

চমক দেখাতে পারেনি গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ফেবারিট হিসেবেই তৃতীয় ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে চতুর্থ দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে শক্তিশালী গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা মোহামেডানের ফরোয়ার্ড রাফায়েল টুডুর হ্যাটট্রিকে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নরা সহজেই পেরিয়েছে শেষ আটের বাধা।
সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে আজ চতুর্থ ও শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে গোপালগঞ্জের দলটির বিপক্ষে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়টা বড়ই, ৪–১।
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিন গোলের সব কটিই আসে টুডুর কাছ থেকে। ২০ ও ২২ মিনিটে তাঁর পরপর দুই গোলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় গণ। প্রথমার্ধে দলটি ২–০ ব্যবধানেই এগিয়ে ছিল। বিরতির পর নেমে ম্যাচের ৫১ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন টুডু।
৩–০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর ৬২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোপালগঞ্জের বিপ্লব হাসদা ব্যবধান কমান (৩–১)। শেষ মুহূর্তে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ গোল করেন অধিনায়ক আরাফাত মিয়া।
৪ ডিসেম্বর এইচ গ্রুপ ফাইনালেও টুডুর নৈপুণ্যে বড় জয় পেয়েছিল গণ বিশ্ববিদ্যালয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে ৬–১ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন এই ফরোয়ার্ড। আজও হয়েছেন ম্যাচসেরা। ৩ ম্যাচে মোট ৬ গোল নিয়ে টুডুই এখন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা।
টুডুর পাশাপাশি আজ গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে খেলেছেন দেশের শীর্ষ লিগের আরও কয়েকজন খেলোয়াড়। এর মধ্যে ছিলেন পিডব্লুডির গোলকিপার অনিক আহমেদ ও ফরোয়ার্ড মো. শরিফ, ফকিরেরপুল ইয়ংমেনসের রাইট ব্যাক সাব্বির হোসেন, আরামবাগের হয়ে গত মৌসুমে পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তরে খেলা মিডফিল্ডার আরাফাত মিয়া, পিডব্লুডির হয়ে খেলা ফরোয়ার্ড হীরা ঘোষ ও গত বছর ওয়ান্ডারার্সে খেলা সাইফ শামসুদ। এই খেলোয়াড়দের নিয়ে শক্তিতে অনেকটাই এগিয়ে থেকে সহজ জয় তুলে নিয়েছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
এর আগে আজ দুপুরে দেশের শীর্ষ লিগের ক্লাব আরামবাগের ওমর ফারুক মিঠুর জোড়া গোলে গতবারের সেমিফাইনালিস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে ২–০ গোলে হারিয়ে আবারও টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)। মিঠুর দুটি গোলই আসে প্রথমার্ধে—২০ ও ৩৫ মিনিটে। ম্যাচসেরাও তিনি।
বাংলাদেশের শীর্ষ লিগে খেলা কয়েকজন ফুটবলার নিয়ে শক্তিশালী দল গড়েছে এআইইউবি। গোলপোস্টে ছিলেন পুলিশ এফসির আসিফ ভূঁইয়া, খেলেছেন একই দলের ফরোয়ার্ড মঈন আহমেদও। আরও ছিলেন ঢাকা মোহামেডানের ডিফেন্ডার আজিজুল হক, রহমতগঞ্জের আলফাজ মিয়া, আরামবাগের মিডফিল্ডার আক্কাস আলী ও ওমর ফারুক। গত ম্যাচে না খেলা মোহামেডানের ফরোয়ার্ড সৌরভ দেওয়ানকেও আজ ম্যাচে পেয়েছে এআইইউবি।
রাজশাহী–এআইইউবি ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। ৫২ মিনিটে ২–০ গোলে পিছিয়ে থাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রেফারি জালাল উদ্দিনের (সাবেক ফিফা রেফারি) একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। একটি ফাউলের ঘটনায় দুই দলে উত্তেজনা ছড়ালে রেফারি এআইউবির আলফাজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শামীম রেজাকে লাল কার্ড দেখান। হলুদ কার্ড দেখানো হয় দুই দলের তিনজনকে। দুজন এআইইউবির, যাঁদের একজন গোলকিপার আসিফ ভূঁইয়া। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি ছিল এআইইউবির গোলকিপারকে লাল কার্ড দেখাতেই হবে। নইলে তারা খেলবে না।
কিন্তু ফুটবলে রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রেফারি নিয়ম অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দলের জন্য মাঠে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করেন। কিন্তু রাজশাহী মাঠে নামেনি আর। নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজান রেফারি জালাল উদ্দিন।
প্রথম ম্যাচের সেরার হাতে পুরস্কার তুলে দেন টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য, জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড় ও সাবেক কোচ শফিকুল ইসলাম মানিক এবং ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সেলস ম্যানেজার এ এস এম হাসান। দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন।
টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।
প্রথম সেমিফাইনাল: এআইইউবি বনাম ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (বেলা ১১টা)।
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল: গণ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি (২টা ৩০ মিনিট)।
ফাইনাল, ১৫ ডিসেম্বর
(বেলা ২টা ৩ মিনিট)
সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে।