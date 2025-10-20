মেসি–রোনালদোর তুমুল লড়াই হ্যাটট্রিক করায়ও

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) গতকাল রোববার ইন্টার মায়ামির হয়ে নিয়মিত মৌসুমের শেষ ম্যাচে দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক করেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন মহাতারকার হ্যাটট্রিকে নাশভিলের বিপক্ষে মায়ামি পেয়েছে ৫–২ গোলের বড় জয়।
দলকে জেতানোর পথে এটা ছিল মেসির ক্যারিয়ারের ৬০তম হ্যাটট্রিক। ২০২৫ সালে এটা মেসির প্রথম হ্যাটট্রিক। এর আগে সর্বশেষ ২০২৪ সালের অক্টোবরে হ্যাট্রটিক করেন ইন্টার মায়ামি তারকা।
ক্যারিয়ারে ৬০ বার এক ম্যাচে ৩ বা তার বেশি গোল করার কীর্তি গড়লেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর চেয়ে এ পরিসংখ্যানে পিছিয়ে মেসি। রোনালদো এখন পর্যন্ত ৬৬টি হ্যাটট্রিক করেছেন। রোনালদোকে ছুঁতে আরও ৬টি হ্যাটট্রিক করতে হবে মেসিকে।
রোনালদোর চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও হ্যাটট্রিকের শুরুটা কিন্তু মেসিই আগে করেছিলেন। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়কের প্রথম হ্যাটট্রিক ২০০৭ সালে। রোনালদোর প্রথম হ্যাটট্রিক ২০০৮ সালে।
২০১০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অন্তত একটি করে হলেও হ্যাটট্রিক করেছেন দুই কিংবদন্তি। চলতি বছর মেসি হ্যাটট্রিক পেলেও রোনালদো এখনো হ্যাটট্রিকের দেখা পাননি।
শেষ পর্যন্ত যদি রোনালদো এ বছর হ্যাটট্রিক না পান তবে ২০০৯ সালের পর এই প্রথম একটি বছর হ্যাটট্রিকবিহীন থাকবেন ‘সিআর সেভেন।’ হ্যাটট্রিক করার হারে অবশ্য রোনালদোর চেয়ে মেসিই এগিয়ে। মেসি গড়ে প্রতি ১৮.৮ ম্যাচে একবার করে হ্যাটট্রিক করেছেন, রোনালদো গড়ে প্রতি ১৯.৬ ম্যাচে একবার করে।
মেসি ও রোনালদো জাতীয় দলের হয়ে সমান ১০টি করে হ্যাটট্রিক করলেও পার্থক্য গড়ে দিয়েছে মূলত ক্লাব ক্যারিয়ারে হ্যাটট্রিকসংখ্যা। ক্লাবের হয়ে লিগে রোনালদোর হ্যাটট্রিক যেখানে ৪৫টি, সেখানে মেসির হ্যাটট্রিক ৩৮টি। চ্যাম্পিয়নস লিগে অবশ্য দুজনেরই হ্যাটট্রিকসংখ্যা সমান ৮টি করে। লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগের বাইরে অন্যান্য কাপ টুর্নামেন্টে মেসি হ্যাটট্রিক করেছেন ৪টি এবং রোনালদোর হ্যাটট্রিক ৩টি।