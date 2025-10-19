এবার হার আবাহনীর, ড্র মোহামেডানের

২২ দিন বিরতির পর আজ মাঠে ফিরেছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ। আজ হয়েছে তিনটি ম্যাচ।
আবাহনী লিমিটেড ১–২ ব্রাদার্স ইউনিয়ন | মোহামেডান ১–১ পুলিশ এফসি | রহমতগঞ্জ ২–০ ফকিরেরপুল
২২ দিন বিরতির পর আজ মাঠে ফিরেছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ। দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম দিনের ম্যাচে শিরোপাধারী মোহামেডান স্পোর্টিং ১–১ গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ পুলিশের সঙ্গে। অন্যদিকে লিগ রানার্সআপ আবাহনী লিমিটেডকে ২–১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।
প্রথম রাউন্ডেও কাঙ্ক্ষিত ফল পায়নি দুই ঐতিহ্যবাহী দল। মোহামেডান হেরেছিল ফর্টিস এফসির কাছে ২–০ গোলে, আর আবাহনী ড্র করেছিল রহমতগঞ্জের সঙ্গে। অর্থাৎ প্রথম দুই রাউন্ড শেষে জয়শূন্য দুই দলই পেয়েছে মাত্র ১ পয়েন্ট করে। যার অর্থ শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছে ঘরোয়া ফুটবলের বড় দুই দল।
গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে আজ পুলিশের বিপক্ষে ১৯ মিনিটে রহিম উদ্দিনের গোলে এগিয়ে যায় মোহামেডান। তবে ৪৯ মিনিটে সমতা ফেরান পুলিশের শেখ বাবলু। পুলিশ এফসির কাছে ১ পয়েন্ট জয়েরই সমান। অন্যদিকে এগিয়ে গিয়েও জিততে না পারা সাদা–কালোর জন্য হতাশার।
কুমিল্লার ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ব্রাদার্স–আবাহনী ম্যাচে শুরুতেই গোল খেয়েছে আবাহনী। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে নেপালি ফরোয়ার্ড অঞ্জন বিস্তা ব্রাদার্সকে এগিয়ে নেন।
এরপর ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মার্কোস গানেস সিলভা। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ২-১ করেন আবাহনীর মালিয়ান স্ট্রাইকার সুলেমান দিয়াবাতে। তবে শেষ পর্যন্ত হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় মারুফুল হকের দলকে।
মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে রহমতগঞ্জ ২-০ গোলে হারিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেনসকে। দুই ম্যাচে রহমতগঞ্জের পয়েন্ট ৪। পুলিশের পয়েন্টও দুই ম্যাচে ৪।