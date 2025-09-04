ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার
ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার
ফুটবল

ব্রাজিলিয়ান ব্যবসায়ীর বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নেইমার

খেলা ডেস্ক

নেইমারের সময়টা অনেক দিন ধরেই ভালো যাচ্ছে না। আজ মাঠে ফিরছেন তো কাল আবার চোটে পড়ছেন। এখনো চোটের কারণে মাঠের বাইরে। এমনকি ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচও খেলতে পারছেন না। এর মধ্যেই অন্যরকম একটা সুখবর পেলেন নেইমার। ব্রাজিলের তারকা ফুটবলারের নামে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ লিখে দিয়েছেন দেশটির এক তরুণ ব্যবসায়ী। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম জিজেডএইচের বরাত দিয়ে খবরটি দিয়েছে ফুটবলবিষয়ক খবরের ওয়েবসাইট গোলডটকম।

খবরে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ব্রাজিলের রিও গ্রান্দে দো সুল রাজ্যের ওই ৩১ বছর বয়সী ব্যবসায়ী নানা রকমের শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন।  

উইলে কী আছে
এ বছরের জুনে নোটারি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত এই উইলে নেইমারের জন্য রেখে যাওয়া হয়েছে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি। যার মধ্যে আছে জমি–বাড়ি, বিভিন্ন বিনিয়োগ আর বড় কোম্পানির শেয়ার। পুরো সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৭৫ কোটি ২০ লাখ মিলিয়ন পাউন্ড, যা প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান।

Also read:বিশ্বকাপের আগে প্রায় ১ হাজার দিন জাতীয় দলের বাইরে নেইমার

কেন নেইমারকে সম্পদ উইল করে গেলেন ওই ব্যবসায়ী
ব্যবসায়ীর ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, নেইমারের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা আছে। নেইমারের সঙ্গে তাঁর বাবার সম্পর্ক ওই ব্যবসায়ীকে নিজের মৃত বাবার কথা মনে করিয়ে দেয়। নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চান না ওই ব্যবসায়ী। যে এজেন্টকে দিয়ে ওই ব্যবসায়ী উইল করিয়েছেন, তাঁর কাছে নেইমারকে সম্পত্তি দেওয়ার কারণও বলেছেন। সেই এজেন্ট জিজেডএইচকে কথাগুলো বলেছেন ওই ব্যবসায়ীর জবানিতে, ‘আমি নেইমারকে পছন্দ করি। আমি তাঁর সঙ্গে আমার মিল খুঁজে পাই। তিনি স্বার্থপর নন, যেটা এই সময়ে খুব বিরল।’

নেইমার এখনো কাগজ পাননি
নেইমারের আইনজীবী অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেল এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো কাগজপত্র পাননি।

Also read:ব্রাজিল দলে জায়গা না পাওয়া নিয়ে নেইমারের লাগানো ‘প্যাঁচ’ খুললেন আনচেলত্তি
আরও পড়ুন