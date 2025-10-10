শমিত, জায়ান, ফাহামিদুলকে নিয়ে শুরু থেকে খেলতে চাই, বললেন জামাল

হাভিয়ের কাবরেরার ওপর কি চাপ বাড়ালেন জামাল ভূঁইয়া!
গতকাল এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের শুরুর একাদশে ছিলেন না চার প্রবাসী ফুটবলার শমিত সোম, জামাল ভূঁইয়া, ফাহামিদুল ইসলাম ও জায়ান আহমেদ। চারজনই নেমেছেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে। অনেকে মনে করছেন, এই চার ফুটবলারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি। তাঁদের একাদশে রাখা দরকার ছিল।
বাংলাদেশ কোচ হংকংয়ের বিপক্ষে পরের ম্যাচে তা অনুসরণ করবেন কি না তিনিই ভালো জানেন। তবে অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া জানিয়ে দিলেন, শমিত, জায়ান ও ফাহামিদুলসহ তাঁরা চারজনই ম্যাচের শুরু থেকে খেলতে চান। আজ হংকংয়ের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ‘সি’ গ্রুপের খেলায় গতকাল বাংলাদেশ হেরেছে ৪-৩ গোলে। শেষ মুহূর্তে চতুর্থ গোল হজমের আগে শমিতের দুর্দান্ত হেডে ৩-৩ সমতা ফিরিয়েছিল বাংলাদেশ। এর আগে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় ম্যাচের ৫৭ মিনিটে শমিত, জামাল ও ফাহামিদুলকে মাঠে নামান কাবরেরা। এই তিনজন মাঠে নামার পরই মাঝমাঠ থেকে সামনে বলের জোগান বাড়তে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর জায়ান মাঠে নামলে যা আরও বাড়ে।
জামাল চান ম্যাচের শুরু থেকেই তাঁরা মাঠে থাকবেন। আগামী ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে ঢাকার ছাড়ার আগে সাংবাদিকদের বাংলাদেশ অধিনায়ক বৃহস্পতিবার রাতের ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘সবার মন খারাপ। সবাই কাল দেরিতে ঘুমিয়েছে। তবে এখন আমাদের পরের ম্যাচে মনোযোগ দিতে হবে।’
পরের ম্যাচের জন্য নিজেদের দাবি তুলে ধরে তিনি বলেছেন, ‘আমি জায়ান, শমিত আর ফাহামিদুল যখন কাল ওয়ার্মআপ শুরু করেছি, তখন ওদের বলেছি, যখন নামব খেলাটার ছন্দ পরিবর্তন করে দিতে হবে। আমরা যে চারজন পরে নেমেছি আমাদের ইমপ্যাক্ট ভালো ছিল। আমরা চারজন প্রথম একাদশে খেলতে চাই।’
কালকের হারে বাংলাদেশ দলের এশিয়ান কাপে খেলার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গেছে। কারণ ২০২৭ এশিয়ান কাপের টিকিট পাবে গ্রুপের সেরা দল। চার দলের গ্রুপে সেরা হওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখতে বাংলাদেশের দরকার ছিল জয়। ড্র হতে পারত ন্যূনতম সাফল্য।
বাংলাদেশ এখন ৩ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে। সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে হংকং। এখনো প্রতিটি দলের তিনটি করে ম্যাচ বাকি আছে।